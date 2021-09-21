عدد متابعي حفل «إيمي» يرتفع بنسبة 16%

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 03:14 مساء
صورة ملتقطة لتمثال جائزة «إيمي»، 16 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

سجّل عدد متابعي حفل توزيع جوائز «إيمي» هذه السنة ازديادا مقارنة مع المستوى التاريخي لتدّنيه العام الماضي، إذ ارتفع إلى 7.4 ملايين مشاهد تابعوا الحدث عبر التلفزيون، غير أنه لا يزال منخفضا.

ومع أن عدد الحضور المسموح به كان محدودا بفعل التدابير الصحية، سمحت عودة النجوم إلى السجّادة الحمراء بتحسين أداء هذه الدورة مقارنة مع نسخة العام الماضي التي أقيمت بالكامل بنسق افتراضي. وازداد عدد متابعي الحفل عبر التلفزيون بنسبة 16% مقارنة بالمستوى المتدنّي المسجّل سنة 2020، وفق معطيات قناة «سي بي إس»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن هذه المحطّة المكلّفة بثّ الحدث «أنها كانت بالإجمال أمسية رائعة للتلفزيون ومنصّة ممتازة لإطلاق موسم جديد».

غير أن عدد المشاهدين، مساء الأحد، يبقى ثالث أسوأ أداء في تاريخ الحفل الذي كان يستقطب أكثر من عشرة ملايين مشاهد تلفزيوني سنة 2018.

وذهب النصيب الأوفر من جوائز «إيمي» في دورتها الثالثة والسبعين إلى «ذي كراون» و«تيد لاسو»، مكرّسا هيمنة منصّتي الفيديو بالطلب «نتفليكس» و«أبل تي في+» على صناعة المسلسلات.

والجائزة الوحيدة التي منحت إلى إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية الكبيرة كانت من نصيب «إن بي سي» لبرنامج «ساترداي نايت لايف» الغزير الإبداع، في حين عادت «سي بي إس» بخفيّ حنين.

واعتبر موقع «ذي هوليوود ريبورتر» المتخصّص في هذا الشأن أن وضع «سي بي إس» أشبه «بمن يبثّ مراسم دفنه»، مشيرا إلى أن التلفزيون الكبلي نقل الشعلة إلى البثّ التدفّقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين
عربى
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مازدا» تكشف «CX-5» المحدثة