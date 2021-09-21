عدد متابعي حفل «إيمي» يرتفع بنسبة 16%

صورة ملتقطة لتمثال جائزة «إيمي»، 16 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

سجّل عدد متابعي حفل توزيع جوائز «إيمي» هذه السنة ازديادا مقارنة مع المستوى التاريخي لتدّنيه العام الماضي، إذ ارتفع إلى 7.4 ملايين مشاهد تابعوا الحدث عبر التلفزيون، غير أنه لا يزال منخفضا.

ومع أن عدد الحضور المسموح به كان محدودا بفعل التدابير الصحية، سمحت عودة النجوم إلى السجّادة الحمراء بتحسين أداء هذه الدورة مقارنة مع نسخة العام الماضي التي أقيمت بالكامل بنسق افتراضي. وازداد عدد متابعي الحفل عبر التلفزيون بنسبة 16% مقارنة بالمستوى المتدنّي المسجّل سنة 2020، وفق معطيات قناة «سي بي إس»، بحسب «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن هذه المحطّة المكلّفة بثّ الحدث «أنها كانت بالإجمال أمسية رائعة للتلفزيون ومنصّة ممتازة لإطلاق موسم جديد».

غير أن عدد المشاهدين، مساء الأحد، يبقى ثالث أسوأ أداء في تاريخ الحفل الذي كان يستقطب أكثر من عشرة ملايين مشاهد تلفزيوني سنة 2018.

وذهب النصيب الأوفر من جوائز «إيمي» في دورتها الثالثة والسبعين إلى «ذي كراون» و«تيد لاسو»، مكرّسا هيمنة منصّتي الفيديو بالطلب «نتفليكس» و«أبل تي في+» على صناعة المسلسلات.

والجائزة الوحيدة التي منحت إلى إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية الكبيرة كانت من نصيب «إن بي سي» لبرنامج «ساترداي نايت لايف» الغزير الإبداع، في حين عادت «سي بي إس» بخفيّ حنين.

واعتبر موقع «ذي هوليوود ريبورتر» المتخصّص في هذا الشأن أن وضع «سي بي إس» أشبه «بمن يبثّ مراسم دفنه»، مشيرا إلى أن التلفزيون الكبلي نقل الشعلة إلى البثّ التدفّقي.