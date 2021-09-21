هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)

عقدت اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون، السبت، بمجمع الأمانات «ساحة بيت هون للثقافة» والمكونة من الباحثين وليد عبيد وأحمد بركوس وأسامة شنيبو، مؤتمرا صحفيا حول الاستعدادات المتعلقة بالفعاليات في دورتها 25 والتي ستقام من الفترة 28 إلى 31 أكتوبر.

وأكد الباحث أحمد بكوس، رئيس اللجنة، أن الدورة في نسختها الفضية، والتي تحمل شعار «خريفنا ينشد سلاما» هوتأصيل لمفهوم الهوية في سياقها الجامع المجسد للترابط والوئام المجتمعي، وكذا في إطارها الفكري المعبر عن التنوع الثقافي والفلكلوري والعادات والتقاليد.

تراث وسينما

وأوضح أسامة شنيبو، رئيس لجنة العروض بالمهرجان، أن برنامج الفعالية يستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا اإلى الثانية ظهرا، ومسائية من الساعة الخامسة إلى منتصف الليل.

وأضاف أن الخطة العامة للمناشط تحتوي عديد الفقرات المعنية بتعريف بالتراث الهوني والملمح الفني للمدينة وتاريخها العام، كما تشتمل الدورة على النسخة السابعة لرالي الخريف بهون كأحد مفرداتها الرئيسة، وما يتعلق أيضا بفقرات موجهة للطفل، إضافة إلى سينما الخريف في نسختها الخامسة والتي تهتم بتقديم أفلام وثاقية تدعم السياحة المحلية.

ونبه شنيبو إلى أنه تم تكوين لجنة للتعامل مع جائحة كورونا بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع هون بما يضمن إقامة المهرجان في أجواء يتحقق فيها الظرف الاحترازي.

وتخلل المؤتمر إزاحة الستار عن شعار الدورة الحالية والتي كانت من تصميم الفنان عماد السنوسي.

رغم الظروف

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، أشار محمد فياض، عضواللجنة الإعلامية للدورة 25 ورئيس تحرير مجلة «الخريف» الخاصة بالفعالية حول المراحل التأسيسية للمهرجان وما يخص الدورة الحالية، إلى أن الانطلاقة الأولى كانت العام 1996 كمهرجان للتمور وتسويقها ثم تدشينه إلى مهرجان الخريف السياحي، حتى اعتماده رسميا أواخر تسعينيات القرن الماضي مهرجانا سياحيا دوليا من «اللجنة الشعبية العامة للسياحة» آنذاك، ولم تتوقف فعالياته طيلة السنوات الماضية رغم كل الظروف والأحداث التي مرت بها ليبيا تأكيدا لبث روح الأمل والسلام.

وأضاف بالقول إن «المهرجان يعتمد في عرفه الافتتاحي تقديم باقة من الألعاب التقليدية بمواسمها كالربيع والشيشباني وغيرها، إضافة إلى تشكيلة من الرقصات الشعبية لفرق مشاركة من مختلف المدن علاوة على منطقة الجفرة (هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء)».

كما يعتمد في افتتاحيته على قرينتين أساسيتين وهما «المفاجأة» وهي عرض ابتكار لأي ملمح تقليدي كالفانوس أو القلادة أو الجرة أو الشقاقة وغيرها، ثم «مغناة» الدورة وهوعمل فني يقدمه أحد الفنانين من المدينة أو من خارجها كما حصل في دورات سابقة كأيمن الهوني وأحمد السحيري والشاب محمد أبوشعالة، وسيقدمها في هذه الدورة الفنان خالد الزواوي، وهوعمل غنائي من كلمات الشاعرة الدكتورة خديجة العطشان وألحان الفنان عبد القادر الدبري.

وفيما يخص باقي أيام المهرجان أوضح فياض أن الفعالية تتضمن خلال الأيام الأربعة معارض فنية تشمل التشكيل والنحت وفنون النخلة التي تم تخصيص شارع لها في المدينة القديمة هون باسم شارع النخلة ويتم فيه تقديم معرض السعفة لكل مشتقات النخلة.

ومن أبرز المعارض كذلك دار بركوس للتراث بما تضمه من مقتنيات شعبية لصاحبها الباحث أحمد بركوس، وبيت التراث الأصيل للباحثة زهرة بالخير إضافة إلى معارض أخرى ستكون موزعة في جميع أنحاء المدينة.

مفردات ثابتة

وبين عضواللجنة الإعلامية اعتماد المناسبة في جميع فعالياتها السابقة على تثبيت مفردات تقام في كل دورة وهي ملتقى الخريف الثقافي الذي أسسه الشاعر الراحل السنوسي حبيب في العام 2004 ويشمل إقامة ندوات وأمسيات شعرية وقراءات نقدية، أيضا رالي الخريف وملتقى شباب الخريف، وفعاليات أخرى كثيرة.

واختتم فياض أن أبرز الداعمين لهذه الدورة شركتي ليبيانا والمدار، كما تنبغي الإشارة إلى أن الطابع العام للدعم أهلي تطوعي من رجال الأعمال وبعض القطاعات الخاصة، إضافة إلى بعض المؤسسات العامة كشركات الخدمات العامة والكهرباء ومديرية الأمن بالجفرة.

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)

محمد فياض عضو اللجنة الإعلامية للدورة 25 ورئيس تحرير مجلة «الخريف» (بوابة الوسط)

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)

الشاعر الراحل السنوسي حبيب (بوابة الوسط)

اللجنة الإدارية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون تكشف استعدادات برنامج دورتها الخامسة والعشرين (بوابة الوسط)