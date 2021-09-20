نجوم هوليوود يتألقون في حفل جوائز «إيمي»

أنيا تايلور-جوي خلال دورة العام 2021 من حفل توزيع جوائز «إيمي» (أ ف ب)

عاد نجوم التلفزيون إلى السجّادة الحمراء متألّقين بأزياء أنيقة خلال الدورة الثالثة والسبعين من حفل توزيع جوائز «إيمي»، في مشهد مألوف خلال هذه الفعاليات بعيدا عن ملابس النوم وقمصان الهودي التي طغت على حدث العام الماضي المنظّم عبر الإنترنت.

وفيما يأتي أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار خلال أوّل حفل حضوري يقام منذ سنتين لتسليم جوائز «إيمي» الرديفة للأوسكار في مجال التلفزيون الأميركي.

فساتين طويلة للنساء

أقيم حفل توزيع جوائز «إيمي» بعيد سلسلة من الفعاليات التي جمعت كبار النجوم، أبرزها حفل توزيع جوائز «إم تي في فيديو ميوزيك آووردز» لأفضل الأغنيات المصوّرة ومهرجان «البندقية السينمائي» وحفل «ميت غالا». لكن نساء هوليوود ارتقين هذه المرّة أيضا إلى مصاف التحدّي ولم يخيّبن الآمال.

وتمايزت أنيا تايلور-جوي، نجمة «ذي كوينز غامبيت» (نتفليكس) الذي اختير أفضل مسلسل قصير هذه السنة بفستان مفتوح على الظهر لونه بيج من تصميم «ديور» مع وشاح أصفر طويل يذيّله ينسدل من اليدين إلى القدمين.

وكان الأصفر أيضا خيار إيما كورين التي حضرت الحفل من لندن عبر ربط بالقمر الصناعي مع جزء كبير من طاقم مسلسل «ذي كراون». وارتدت فستانا من تصميم «ميو ميو» بلا كمّين مع قفّازين طويلين مفتوحين عند الأصابع وقبّعة.

ولفتت إم جاي رودريغيز التي رشّحت عن دورها في المسلسل الدرامي «بوز» حول أجواء حفلات المثليين بمدينة نيويورك في ثمانينيات القرن العشرين، الأنظار بفستان فيروزي بكمّ واحد مفتوح على الجانب من توقيع «فيرساتشي».

وتأنّقت النجمة كيت وينسليت التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير عن دور الشرطية المحبطة في «مير أوف إيستاون» بفستان أسود بسيط من تصميم «أرماني» مفتوح عند الصدر وبكمّين شفّافين.

أمّا هانا وادينغام التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل كوميدي عن أدائها في «تيد لاسو»، فهي تسلّمت جائزتها بفستان بكمّ واحد زهري اللون من تصميم كريستيان سيريانو.

وتألّقت النجمة كاثرين زيتا-جونز إلى جانب زوجها مايكل دوغلاس بفستان طويل بلا كمّين أحمر نبيذي مفتوح على الجانب مع حذاء متناغم.

أزياء باهرة للرجال

لفترة طويلة، لم تكن أزياء الرجال محط اهتمام في حفلات توزيع الجوائز الفنية، لكنها باتت تبهر الأنظر في السنوات الأخيرة.

وتهندم بيلي بورتر نجم مسلسل «بوز» الذي خطف الأضواء في حفل العام 2019 من جوائز «أوسكار» بفستان أسود طويل مع سترة بزّة من تصميم كريستيان سيريانو، بالأسود مع قميص ضيّق يتدلّى منه كشكش عن الجانبين وسروال عالي الخصر، متزيّنا بحلى مبهرة من الماس.

وقال الممثل الفائز بجائزة «إيمي» سنة 2019: «قرّرت الاستفادة من الإطلالات على السجّادة الحمراء للتعبير عن نوع آخر من حسّي الإبداعي. فالنساء يخطفن الأضواء (بأزيائهن) طوال الوقت».

أما مقدّم الحفل سيدريك ذي إنترتاينر المعروف بأزيائه الخارجة عن المألوف، فهو ارتدى بزّة لونها أزرق فاقع مع قميص أسود تحتها.

وكان الأزرق أيضا خيار جيسون سوديكيس، أحد نجوم مسلسل «تيد لاسو»، الذي ارتدى بزّة مخملية من توقيع توم فورد.

وتزيّا كينن تومسون بالزهري، في إطلالة أقلّ ما يقال عنها إنها جريئة.