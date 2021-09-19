اللبناني «سون سافاج»: حادث بيروت كان نقطة انطلاقي الموسيقية

المطرب اللبناني، شربل غنيمة، الملقب بـ«سون سافاج» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب اللبناني الصاعد، شربل غنيمة، الملقب بـ«سون سافاج» أخيراً، أغنية جديدة بعنوان «ذا ريفر» عبر «يوتيوب»، ومنصة «أنغامي»، ليسير على خطى نخبة من أشهر الفنانين العرب مثل عمرو دياب وحسين الجسمي بعد أن حققت أغنيته قرابة نصف مليون استماع أسبوعيّاً على المنصات المختلفة.

ويتصدر الفنان المولود في بيروت حالياً قائمة الفنانين العرب ضمن التصنيف العالمي لأكثر الأغاني استماعاً على منصة «أنغامي»، كما يحتل المركز التاسع على مستوى التصنيف العام.

ويقول شربل: «بدأت رحلتي بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الصادمة، التي تركت تأثيرات مدمرة على العاصمة اللبنانية منذ أكثر من عام لتعيدها عقوداً إلى الوراء. لكن تلك الحادثة المؤسفة شكلت عاملاً محفزاً لأتبع شغفي بالموسيقى، بعد أن أدركت أن الحياة قصيرة جدّاً ويمكن أن يتغير كل شيء في لحظة دون سابق إنذار».

وأضاف: «تركت الأزمة الصحية وحادثة انفجار مرفأ بيروت تأثيراً كبيراً دفعني إلى تغيير أولوياتي في الحياة وتخصيص مزيد الوقت لشغفي في الموسيقى».

تعاون «سون» مع نخبة من مؤلفي الأغاني، ومن بينهم جوستا هولدن وجيفري ديفيد وتوماس ستينجارد، الذين جذبت إبداعاتهم ملايين من المشاهدين والمستمعين على الرغم من شهرتهم المحدودة.

وحول هذه النقطة قال «سافاج»: «استمعت خلال طفولتي إلى أنماط موسيقية وألحان متنوعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتأثرتُ بالموسيقى العالمية وهو ما رسم ملامح شخصيتي الفنية».

وبفضل هذه الموهبة الاستثنائية، يتصدر سون اليوم قوائم أكثر الأغنيات استماعاً، إلى جانب النجوم العرب أمثال محمد حماقي وحسين الجسمي وعمرو دياب.