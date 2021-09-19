اللبناني «سون سافاج»: حادث بيروت كان نقطة انطلاقي الموسيقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 05:00 مساء
المطرب اللبناني، شربل غنيمة، الملقب بـ«سون سافاج» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب اللبناني الصاعد، شربل غنيمة، الملقب بـ«سون سافاج» أخيراً، أغنية جديدة بعنوان «ذا ريفر» عبر «يوتيوب»، ومنصة «أنغامي»، ليسير على خطى نخبة من أشهر الفنانين العرب مثل عمرو دياب وحسين الجسمي بعد أن حققت أغنيته قرابة نصف مليون استماع أسبوعيّاً على المنصات المختلفة.

ويتصدر الفنان المولود في بيروت حالياً قائمة الفنانين العرب ضمن التصنيف العالمي لأكثر الأغاني استماعاً على منصة «أنغامي»، كما يحتل المركز التاسع على مستوى التصنيف العام.

ويقول شربل: «بدأت رحلتي بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الصادمة، التي تركت تأثيرات مدمرة على العاصمة اللبنانية منذ أكثر من عام لتعيدها عقوداً إلى الوراء. لكن تلك الحادثة المؤسفة شكلت عاملاً محفزاً لأتبع شغفي بالموسيقى، بعد أن أدركت أن الحياة قصيرة جدّاً ويمكن أن يتغير كل شيء في لحظة دون سابق إنذار».

وأضاف: «تركت الأزمة الصحية وحادثة انفجار مرفأ بيروت تأثيراً كبيراً دفعني إلى تغيير أولوياتي في الحياة وتخصيص مزيد الوقت لشغفي في الموسيقى».

تعاون «سون» مع نخبة من مؤلفي الأغاني، ومن بينهم جوستا هولدن وجيفري ديفيد وتوماس ستينجارد، الذين جذبت إبداعاتهم ملايين من المشاهدين والمستمعين على الرغم من شهرتهم المحدودة.

وحول هذه النقطة قال «سافاج»: «استمعت خلال طفولتي إلى أنماط موسيقية وألحان متنوعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وتأثرتُ بالموسيقى العالمية وهو ما رسم ملامح شخصيتي الفنية».

وبفضل هذه الموهبة الاستثنائية، يتصدر سون اليوم قوائم أكثر الأغنيات استماعاً، إلى جانب النجوم العرب أمثال محمد حماقي وحسين الجسمي وعمرو دياب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم