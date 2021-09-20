كندة علوش تعود إلى القاهرة لتدخل «بيت المعادي»

الفنانة السورية كندة علوش (أرشيفية: الإنترنت)

مع اقتراب انتهائها من دورها بفيلم يتم تصويره حاليًا خارج مصر، تعود الفنانة السورية، كندة علوش، إلى مصر قريبًا لتبدأ تصوير دورها في المسلسل الجديد «بيت المعادي»، الذي حمل في السابق العنوان الموقت «الستات بتعرف تقتل».

المسلسل مقرر عرضه قريبًا على منصة «شاهد» ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وتدور أحداثه خلال ثلاثة عصور مختلفة، وهي الستينات والثمانينات وعصرنا الحالي، في إطار من التشويق والإثارة المغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج يُقتلون على أيدي النساء. وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي «Why Women Kill»، الذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

مسلسل «بيت المعادي» من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وبطولة كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز، إنجي كيوان، ميريهان حسين، وأحمد وفيق، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف. والمسلسل من إنتاج شركة «S Productions».