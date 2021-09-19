وفاة المسرحي الليبي علي ناصر محمد

المسرحي علي ناصر محمد (فيسبوك)

توفي الفنان الليبي علي ناصر محمد، مؤسس الحركة المسرحية بمدينة المرج، بعد صراع مع المرض.

ونعى الفنان الراحل عدد من الفنانين الليبيين، السبت، عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى تاريخه الحافل والمساهمة بفاعلية في إثراء المكتبة الفنية الليبية بعديد الأعمال الفنية.

وتعرف الراحل على المسرح من خلال عروض الفرق الزائرة المصرية والمحلية، إذ بدأ نشاطه المسرحي بنادي المروج، إلى جانب نشاطه الفني كتشكيلي ممارس ونشاطه الرياضي.

وكان علي ناصر مشرفًا على النشاط المدرسي المسرحي، ما جعله بمثابة قاعدة تغذي بيت المرج المسرحي.

ومن بين أعماله المسرحية والتلفزيوينة: «طريق الحرية» 1970 و«أطفال الغابة» 1971 و«بلياس وميلزندا» 1972 و«الدم دائمًا أحمر» 1973 و«المسألة» 1974 و«الوزيرة» 1975 و«قطرة المطر» 1980 و«احويته ولخميسه وقرين» 1990 و«اقدوره سراق المعيز» 1998 و«ثلاثية النهر» 1992 و«مر الزمان» 2007.