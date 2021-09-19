أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية تعاود نشاطها بعد توقف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 11:56 صباحا
المدير الموسيقي لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية ياب فان زويدين خلال قيادته بروفة عامة قبل افتتاح الموسم الجديد، 17 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

عاودت أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، الجمعة، حفلاتها على المسرح، مستهلة موسم 2021-2022، في خطوة تبعث الارتياح في صفوف موسيقييها بعد 556 يومًا من الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي برنامج الأوركسترا النيويوركية للموسم الجديد، كونشرتو البيانو الرقم 4 لبيتهوفن والأعمال المعاصرة لآرون كوبلاند (كوايت سيتي) وجورج ووكر (أنتيفونيس) وآنا كلاين (ويذين هير آرمز)، وفق «فرانس برس».

واضطرت الأوركسترا السيمفونية الشهيرة التي تعتبر إحدى أقدم المؤسسات الموسيقية الأميركية إلى إلغاء برنامجها لموسم 2020-2021 بسبب الجائحة، مما رتّب عليها 21 مليون دولار ربحًا فائتًا من مبيعات التذاكر.

ومع أن الفرقة ستحيي حفلاتها في صالتين من مركز «لينكولن سنتر» في مانهاتن بديلتين عن «قاعة ديفيد جيفين» التي درجت على العزف فيها، نظرًا إلى أعمال الترميم الجارية فيها، البالغة تكلفتها 550 مليون دولار، يشعر أعضاؤها ومنهم عازف البوق الرئيسي كريس مارتن، بأنهم يعودون «إلى البيت».

ورأى مارتن أن هذه العودة بمثابة «ولادة جديدة» بالنسبة إليه كموسيقي.

وافتُتحت الحفلة الأولى، مساء الجمعة، بعزف للنشيد الوطني الأميركي «ستار سبانغلد بانر» بعد تصفيق حار وقوفًا من الجمهور.

وقدم الموسيقيون طوال الموسم الفائت حفلات مرتجلة في المدينة، لإسعاد سكان نيويورك المحرومين الحفلات الموسيقية.

واعتبر كريس مارتن أن «العزف في الهواء الطلق رائع»، ملاحظًا أنه يتيح للفنانين البقاء «على تواصل مع المدينة بطريقة مختلفة».

وسبق الحفلة الأولى الإعلان هذا الأسبوع عن رحيل قائد الأوركسترا ياب فان زويدين في ختام موسم 2023-2024.

وقال الموسيقي الهولندي الذي قضى مرحلة الجائحة مع عائلته في بلده الأم لجريدة «نيويورك تايمز» إن تركه موقعه «لا يعود إلى إحباط أو غضب ولا إلى وضع صعب»، بل هو «بدافع الحرية ليس إلا».

وشهدت نيويورك تفشي «كوفيد-19» في منتصف الموسم الثاني للمدير الموسيقي للأوركسترا الفيلهارمونية الذي أصبح معزولًا عن فرقته الموسيقية، مع استحالة السفر إلى الولايات المتحدة.

ويشكل افتتاح موسم الأوركسترا الفيلهارمونية خطوة إضافية في العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية للحياة الثقافية في نيويورك، بعد العشاء الفخم لمتحف «متروبوليتان» للفنون، مساء الإثنين. وفي 27 سبتمبر، ستعاود «أوبرا متروبوليتان» نشاطها.

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