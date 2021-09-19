«تورنتو» يمنح جائزته الكبرى لـ«بلفاست»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 10:24 صباحا
كينيث برانا في مهرجان تورنتو (كندا) في 12 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

عزز فيلم «بلفاست» حظوظه في السباق إلى الأوسكار، بعد فوزه بالجائزة الكبرى في مهرجان تورنتو السينمائي، السبت.

و«بلفاست» فيلم كوميدي رومانسية بـ«الأبيض والأسود» من توقيع كينيث برانا، وفق «فرانس برس».

وعلى مر السنين، باتت جائزة الجمهور التي تمنح في هذا الملتقى السينمائي البارز في أميركا الشمالية، مؤشرًا صادقًا إلى نتائج الأوسكار، كما كان الحال مثلًا العام الماضي مع فيلم «نومادلاند».

وقال برانا في تسجيل عرض خلال الحفل المقام في المهرجان إن «عرضنا الأول لفيلم بلفاست (في هذا الحدث) كان إحدى التجارب التي لن أنساها في مسيرتي».

وصرح المخرج والممثل البريطاني البالغ من العمر 60 عامًا ذو الأعمال واسعة التنوع، من شكسبير إلى «ثور»، «أنا سعيد جدًّا ومتأثر وممتن للغاية».

وفيلمه الأخير «بلفاست» المزمع عرضه في صالات أميركا الشمالية اعتبارًا من نوفمبر مستوحى من قصته الشخصية.

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