رسم نادر لفان غوخ يعرض للمرة الأولى منذ قرن

رجل يقدّم توضيحات في 16 سبتمبر 2021 بشأن رسم لفان غوخ يعود للعام 1882 ويعرض للمرّة الأولى في متحف فان غوخ في أمستردام (أ ف ب)

للمرّة الأولى، شاهد الجمهور، الخميس، رسم لفان غوخ كان محفوظا في مجموعة هولندية خاصة منذ أكثر من مئة سنة.

وقال تييو ميدندورب، المسؤول في متحف فان غوخ في أمستردام: «هي المرّة الأولى التي يقدّم فيها هذا العمل للجمهور. ولم يسبق أن عُرض في أيّ مكان آخر»، حسب «فرانس برس».

وأوضح أنه «جزء من مجموعة هولندية خاصة حُفظ فيها طويلا وهي المرّة الأولى التي تتسنّى لنا رؤيته».

وهو رسم أوّلي صغير بالقلم أُنجز في نوفمبر 1882 في بدايات مسيرة الرسّام في هولندا، وهي فترة لا يُعرف عنها الكثير وتثير اهتماما متزايدا.

ويظهر هذا العمل الذي يحمل اسم «رسم أوّلي لـ القرويّ المنهك» قرويّا عجوزا منهكا وحزينا يجلس محدودب الظهر على كرسي من خشب ويضع رأسه بين يديه. ويملك المتحف رسما آخر مشابها في مجموعاته تحت اسم «قرويّ منهك».

ولجأ أصحاب الرسم، وهي عائلة هولندية اشترته سنة 1910، إلى المتحف للتأكيد صحة نسبه بعد نداء أطلقته المؤسسة لهواة الجمع لإثراء قاعدة البيانات الرقمية وسجّل المتحف.

وأكّد خبراء صحّة نسبه إلى فان غوخ، وهو حدث «نادر جدّا»، بحسب ما أفادت مديرة المتحف إيميلي غوردنكر.

وهي صرّحت قائلة: «يشرّفنا أن نتشارك هذا الرسم العائد إلى بدايات (فان غوخ) وتاريخه مع زوّارنا». وسيبقى هذا العمل معروضا في المتحف حتّى الثاني من يناير قبل إعادته إلى العائلة التي أعارته وفضّلت إبقاء هويّتها طيّ الكتمان.

ضربة حظّ

وكان الخبراء يشتبهون في وجود نسخة ثانية من «القرويّ المنهك» بالاستناد إلى الرسائل التي كتبها فان غوخ إلى أخيه العزيز تيو، لكن من دون أن يعلموا إن كان هذا الرسم لا يزال موجودا. وشكّل العثور عليه «مفاجأة وضربة حظّ»، بحسب ميدندورب.

ويشكّل هذان العملان جزءا من «مئات ومئات» الرسوم الأوّلية التي وضعها فان غوخ عندما كان يقيم في لاهاي ويتعلّم أصول الاتجار بالقطع الفنية.

وكان من السهل التحقيق في أصل هذا العمل لأنه لم يخرج يوما من محيط العائلة عينها، منتقلا فيها من جيل إلى آخر، بعد شرائه سنة 1910 من هاوي جمع معروف هو هنك بريمير.

واستند الخبراء في تحليلاتهم إلى نوعية الورق ونوع قلم الرصاص المستخدم وآثار الطريقة المميِّزة التي كان يعلّق بها الفنان أوراقه على طاولة الرسم، وهي كلّها عناصر شكّلت أدلّة إضافية على صحّة النسب.

ويضمّ متحف فان غوخ ليثوغرافيا شهيرة للرسام في السياق عينه تحمل اسم «باب الأبدية أو الرجل العجوز في الضيقة».

كذلك، فإن هويّة الرجل المرسوم فيها معروفة. فالرسم يظهر المتقاعد ياكوبوس سويدرلاند الذي كان في الثانية والسبعين من العمر وقتذاك والذي عمّر في نهاية المطاف أطول من الرسّام. فقد انتحر فان غوخ في العام 1890 عن 37 سنة.