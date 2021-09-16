إلتون جون يخضع لعملية جراحية في الورك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 04:30 مساء
إلتون جون متسلما جائزة «آي هارت راديو» في مسرح دولبي ثياتر في كاليفورنيا، 27 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلن النجم البريطاني إلتون جون (74 عامًا)، الخميس، أنه سيخضع لعملية جراحية في الورك وسيؤجل تاليًا حفلاته الموسيقية التي كان من المقرر إقامتها بباريس في أكتوبر 2021 إلى يونيو 2023، على أن يعاود جولته الوداعية في يناير 2022 بحفلة في مدينة نيو أورلينز.

وقال المغني في بيان: «في نهاية إجازتي الصيفية، تعرضت لسقوط مؤسف، وعانيت ألمًا شديدًا وانزعاجًا في وركي.. ورغم تمارين إعادة التأهيل المكثفة والعلاج المتخصص، استمر الألم في التفاقم وبات من الصعب أكثر فأكثر عليّ أن أتنقل»، وفق «فرانس برس».

وأضاف صاحب أغنية «كاندل إن ذي ويند» أنه تلقى نصائح «بالخضوع للعملية في أسرع وقت ممكن» بغية استعادة عافيته و«تجنّب أية مضاعفات على المدى البعيد». وأشار إلى أن هذه العملية الجراحية يُفترض أن تتيح له «معاودة الجولة في يناير 2022 في نيو أورلينز».

إلا أن المغني الذي اشتهر أيضًا بأغنيتيه «آم ستيل ستاندينغ» و«يور سونغ» وسواهما أبقى على مشاركته في المحطة الباريسية من حفلة «غلوبل سيتيزن» الخيرية التي تقام في 25 سبتمبر الجاري. وأوضح أن مشاركته تقتصر على «خمس أغنيات فحسب»، وهي تاليا تتطلب جهدًا بدنيًا «مختلفًا عن ذلك الذي يستلزمه إحياء حفلة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا كل مساء في جولة والسفر ليلًا من بلد إلى آخر».

وأضاف: «أدرك كم صبر جمهوري منذ أن تسبب كوفيد-19 بإيقاف الجولة العام الفائت، ويحزّ في نفسي أن أجعلكم تنتظرون مدة أطول، لكنني أعدكم بأن الحفلات ستعاوَد السنة المقبلة».

وسترجأ حفلات إلتون جون الباريسية تاليًا من 10 و12 و13 أكتوبر 2021 إلى 25 و27 و28 يونيو 2023.

وكان المغني استهل سنة 2018 جولة وداعية بعنوان «فيرويل ييلو بريك رود»، تتضمن أكثر من 300 حفلة حول العالم خلال ثلاث سنوات، لكنه اضطر لوقفها بسبب جائحة «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
مجلس الدولة: كوبيش يرفض «أية خطوات أحادية الجانب» بشأن قوانين الانتخابات
ليبيا
فوز ليفربول والسيتي والريال وتعادل مذل لسان جيرمان في ليلة الأبطال
رياضة عالمية
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
إعلان شراكة أمنية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا لمواجهة الصين
دولى
«سبيس إكس»: أول رحلة سياحية إلى الفضاء جاهزة للإقلاع (بث مباشر)
علوم وتكنولوجيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
الخمسي: منتخب ليبيا سيكون ندا لمصر خصوصا في بنغازي
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
منتخب كرة القدم الليبي للصم في دور الثمانية ببطولة أفريقيا
رياضة محلية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي