محمد المغبوب يوقع روايته الجديدة في أتيليه القاهرة

بوستر رواية محمد المغبوب الجديدة «حياة مزدوجة» (فيسبوك)

صدر عن دار الأدهم للنشر، الأربعاء، رواية الكاتب محمد عياد المغبوب الجديدة والتي تحمل عنوان «حياة مزدوجة»، ويقام لها حفل توقيع، مساء السبت، داخل أتيليه القاهرة.

هذه المرة يستخدم المغبوب، الجنس وعاءً لفكرة الرواية مغلفًا بالرومانسية مرة، وأخرى بالفضح الكامل، يعفو عنها بسبب حب جارف لها، وبسبب غفلة منه حين لم يكن يقدر كينونتها.

وهكذا يسرد علينا حالات لنماذج من المجتمع العربي من خلال امرأة ضلت طريقها لتنتقم لشرفها، فتغوص في وحل الرذيلة ولا ينقذها إلا الذي زعمت أنه خانها بطعنة في ظهرها.

وبلغة تخللها الشعر يوظف المغبوب كل معرفته ويدفع بها إلى سياق الحدث ونحو الجانب الصوفي؛ حيث الوصول إلى المقام تجاوزًا للقيمة، ومن المكان إلى المكانة كأنه يصنع أسطورته يطير بها في الهواء؛ حيث يرى العفو سيد الانتقام والمسامحة تكون على الأخطاء الجسيمة قبل البسيطة فيعفو العظيم عن إساءة الوضيع الذي يتحول بفعل العفو إلى نصف نبي مكفرًا عن خطأ وعن خطيئة.

الكاتب محمد المغبوب قدم أكثر من ثلاثين مؤلفًا في القصة والشعر والرواية وكتب المقالة الصحفية.