انطلاق مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» على أنغام «طبلة الست»

من فعاليات حفل افتتاح «إيزيس لمسرح المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» (دورة فتحية العسال) في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بالغناء لإيزيس إلهة القمر أيقونة المهرجان؛ حيث بدأت فعاليات حفل الافتتاح على أنغام الطبلة مع بنات فرقة «طبلة الست».

وتضمنت الفقرة الفنية عددًا من أغنيات الفلكلور الشعبي التي أشاعت أجواء من البهجة والمرح واستمتع بها الحضور وضيوف المهرجان، ومنها «على ورق الفل دلعني» و«سلم عليّ» و«يا بهية».

أخرج مراسم الحفل المخرج عادل حسان وقدمته الإعلامية منى سلمان ببضع كلمات عن إيزيس، قائلة: «أنا إيزيس سيدة البلاد، أبدعت مع تحوت الكتابة، أبدعت خصوبة الحقول، الملاحة في البحار، جعلت العدالة قوية والحق أثمن من الذهب والفضة، ألفت بين الرجال والنساء وسننت شريعة المحبة، أنا من قاوم حكم الطغاة ووضع نهاية لسفك الدماء وأمرت بحفظ الواقع جميلا».

حضر الحفل عدد من المسرحيين من مصر والدول العربية والأجنبية، ومنهم فتحي عبدالوهاب والفنانة الأردنية سميرة الأسير والفنانة السورية أمل حويجة وأحمد أبورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة ومدير مهرجان «الشارقة للمسرحيات القصيرة»، والناقدة البحرينية زهراء المنصور والفنانة الهولندية آن ماري دي بروين.

رحبت رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي خلال كلمتها فى حفل الافتتاح بجميع الضيوف والفرق المشاركة، ووجهت التحية لشركاء المهرجان والداعمين وعلى رأسهم وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم والمجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، بالإضافة إلى وزارتي الرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافي وشركة إيفنت هاوس وتجمع تماسي للفنون الأدائية والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته الألماني والسفارة الهولندية والمركز الثقافي الروسي والتحرير لاونغ وستوديو عماد الدين وكالتوغراف وسامي أمين وجمعية النهضة العلمية الجيزويت.

نساء المسرح

وأعربت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب في كلمتها عن فخرها وسعادتها بالدورة الأولى لمهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة»، وحجم الحضور الدولي في المهرجان من فرق عربية وأجنبية من أنحاء العالم، مضيفة أنه ليس من قبيل المصادفة أن مصر أعلنت منذ يومين استراتيجية حقوق الإنسان وأبسط حق من حقوق الإنسان هو حق التعبير، والفن هو أهم وسائل التعبير ونقل الأفكار وله أشكال مختلفة لكن المسرح من وجهة نظرها هو أكثر وسيلة فعالة في تحقيق ذلك لأنه وسيلة حيوية، فالمسرحية تعرض يوميًا ولكن في كل يوم يكون العرض مختلفًا عن اليوم السابق نتيجة للتفاعل بين الفنانين والجمهور، مؤكدة أن المسرح يمنحنا قوة وإذا كنا نتحدث عن المرأة، فإن صوت المرأة على المسرح دائمًا أقوى.

واختتم الحفل بصعود مديرتي المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير علي، والإعلامية مشيرة موسى عضو مجلس الأمناء إلى خشبة المسرح والتقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية منى سلمان والإعلامية والمخرجة رشا الجمال.

سبق الحفل افتتاح السفيرة مشيرة خطاب لمعرض كاريكاتير «نساء المسرح» في قاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة الذي ينظمه المهرجان بالتعاون مع الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير ويستمر على مدار فترة انعقاد المهرجان حتى 21 سبتمبر الجارى.

وعقب استراحة قصيرة قدمت فرقة «فرسان الشرق» التابعة لدار الأوبرا المصرية أول عروض المهرجان «بهية» على خشبة مسرح الهناجر من إخراج وتصميم كريمة بدير.

من فعاليات حفل افتتاح «إيزيس لمسرح المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات حفل افتتاح «إيزيس لمسرح المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات حفل افتتاح «إيزيس لمسرح المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)