أحمد دعدر: البساطي دون جدارية تاريخية للقرية تصمد أمام عاصفة الرقمنة

الباحث المصري أحمد الدعدر (خاص لـ بوابة الوسط)

«تتمركز القرية لدى القاص المصري محمد البساطي بوصفها علامة مكانية تكتسب قيمتها من دلالاتها الثقافية والسياسية والتاريخية؛ إذ كشفت عن هموم المقهورين والمستلبين الذين يقبعون في الهامش خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين»، هكذا استهل الباحث المصري أحمد الدعدر حديثه أمام لجنة مناقشة أطروحة الماجستير المعنونة بـ«المكان في الفن القصصي عند محمد البساطي» بكلية دار العلوم جامعة المنيا.

وتكونت اللجنة من الأساتذة الدكاترة: سعيد الطواب مشرفًا ورئيسًا، وهدى عثمان مشرفًا مشاركًا، وشعبان إبراهيم حامد مناقشًا، وسهير حسانين مناقشًا. وانتهت بحصوله على درجة التخصص في الأدب العربي بدرجة امتياز.

تاريخ القرية في زمن الرقمنة

يقول الباحث: «إن الأمكنة تكتسب أهميتها وحساسيتها في المدار الإبداعي من كاتبها، الذي يتوغل في مجاهيلها باحثًا عن سرِّها عبر التخييل الإبداعي، لتبوح بالدلالات. هنا يتحوَّل المكان إلى كائن حيّ يمارس دورًا ونشاطًا ووظيفة في الحياة. وهذا ما فعله البساطي؛ إذ قدم سيرة لقريته، مستدعيًا روح المكان وتاريخه وجغرافيته وحساسيته وثقافته. وكأنَّه كان يعاني أرق المكان وهمّ اندثاره، أو بالأحرى حِمل القرية في قلبه فسجلها جدارية تاريخية في مدونته القصصية لتصمد أمام عاصفة الرقمنة».

78 قصة وراء الأطروحة

ويضيف أحمد دعدر: «خاضت الدراسة متاهات مكانية عدة داخل القرية، فشملت 78 قصة قصيرة بالدرس والتحليل، حاولت فيها اختيار الأمكنة التي تستحوذ على موقع البطلَ في السرد»، لافتًا إلى «أن منجز البساطي القصصي كتب الخلود للقرية المصرية في فترة الستينيات والسبعينيات وانتزعه من قبضة الضياع في زمن العولمة والرقمنة، بعدما اندثر وتاهت معالمه مع تغيرات الواقع المعاصر».

وعن عناية الباحث بالمكان لدى البساطي دون غيره من مكونات السرد، يوضح: «قصص البساطي مُلغزة متمنعة، لا تكشف دلالاتها بسهولة، فكثيرًا ما يعتقد المتلقي أن الحدث لا يستحق القص، بينما في القراءات المتأنية تظهر أبعادها وأعماقها، وهذا ما يجعل دارسها بحاجة إلى التأويل عبر توليد الدلالات من معطيات النص لملء الخانات الفارغة بالدلالة والأسئلة. ولمَّا كانت الشخصيات لدى البساطي مسلوبة الإرادة، مهمشة، مقموعة، لا تشتكي، ولا تتخذ موقفًا دالًا، فإنني وجدت في دراسة المكان لديه ضالتي، فحاولت من خلاله استنباط الدلالة واستنطاق النصوص».

الزمان وشخوص البساطي

أوضح الدعدر، «إضافة إلى ذلك، أتاح المكان دراسة العلاقة الجدلية التي تجمعه بالشخصيات والزمان، فكثيرًا ما رصد البساطي أمكنة ضربت بجذورها بين مصر الملكية ومصر الثورة، محمّلا إياها بدلالات سياسية، وكأنه أراد أن يتدثر بالمكان لإيصال رسائله هذه، بينها قصة (المَجْرى) التي تبرز مدى الشتات والفرقة والنزاع الذي أصاب مصر، وكذلك قصة (مشوار قصير)، التي تجلت فيها ثنائية السلطة والتمرد، التي يتكرر صداها في كثير من القصص بشكل خفيّ، وقصة (ابتسامة المدينة الرمادية) التي قدمت نقدًا سياسيًا لزمن عبد الناصر، وقصة (الزفة) التي تكشف عن معاناة إنسانية لأناس يعانون الحاجة والعجز».

أما عن الشخصيات فيوضح الباحث، «تأرجحت علاقتها مع المكان لدى البساطي ما بين النفور والانتماء، بعدما مارست القرية جبروتها وسطوتها تجاهها في أحيانٍ، واحتضنتها بطمأنينة في أخرى، فضلًا عن استخدام ثنائية القرية والمدينة التي أبرزت مدى علاقة الأمكنة مع الشخصيات، وفي القلب منها المرأة، التي تحتاج إلى قراءة نقدية خاصة بها في أعمال البساطي». ولفت الباحث إلى تقنية الاحتماء بالمكان التي استخدمها البساطي، فكثيرًا «ما تلجأ الشخصيات إلى الهروب من بطش السلطة داخل متاهات القرية فتكون ملاذها من البطش، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قصتي (عزف منفرد) و(ضوء ضعيف لا يكشف شيئًا)».

لوحات مرئية

يختتم الباحث بالإشارة إلى توظيف الطبيعة الذي أجاده البساطي، موضحًا «تأتي بعض قصصه وكأنها لوحة تشكيلية أبدعها فنان لا كاتب، وهو ما يعرف بـ(القصة اللوحة)؛ إذ أتقن القاص ذلك اللون الذي تتداخل فيه الأجناس الأدبية، مستخدمًا وصفًا دالًا لا تزيينًا، شديد الإيجاز والتكثيف، يقترب من الشعر في بعض الأحيان في اقتصاده اللغوي وصوره وتراكيبه، لذا عدّ بعض النقاد البساطي (شاعر القصة القصيرة). لكن يبقى التميز في قدرته على استخدام أجواء الطبيعة ذاتها في مشهدين قصصين متناقضي الدلالة رغم أن الطبيعة واحدة على نحو ما سطر في قصتى (منحنى النهر) و(الجفاف)».

ويلفت الدعدر إلى أن البساطي قاص مولع برصد الأشياء المحمَّلة بالدلالات، موضحًا «أثاث المنازل والصناديق والخزائن والأدوات جميعها تحمل دلالات تُسهم في فك شفرات النصوص، وإلى جانب الأثاث يأتي الطعام والملابس. على نحو ما نجد في قصص (العمة فاطمة)، و(زواج)، و(شقة من حجرتين)، و(ويمضي اليوم)، فجميعها تبعثرت بداخلها أشياء كانت إشارات دالة لفك شفرة النص».

أعضاء لجنة المناقشة (خاص لـ بوابة الوسط)

الباحث المصري أحمد الدعدر (خاص لـ بوابة الوسط)