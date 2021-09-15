وفاة الشاعر الليبي علي الخرم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 01:21 صباحا
الشاعر الليبي الراحل علي الخرم (الإنترنت)

توفى أمس الثلاثاء في مدينة درنة، الأديب الليبي الشاعر، علي عبد الشفيع الخرم عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال أحد أفراد عائلة الخرم لـ«بوابة الوسط» إن الفقيد توفي بإحدى مصحات درنة بعد مغرب أمس، وسيشيع إلى مثواه الأخير اليوم الأربعاء.

نشر الشاعر الراحل أولى قصائده أواخر ستينيات القرن الماضي في عدد من الصحف والمجلات الليبية والعربية، ومن دواوينه الشعرية: سلة الأنغام 1973- في انتظار الإنسان 1976- الجوع في مواسم الحصاد 1984.

وشارك الراحل في كتابة المسرحية الشعرية «ثمن الحرية» في العام 1967، ومسرحية أخرى بعنوان «نداء القدس» في العام 1968، وشارك في عديد المهرجانات الأدبية، والأمسيات الشعرية. كما ساهم في تكوين فـرق للتمثيل والموسيقى، وإلى جانب كتابة الشعر الفصيح الذي عرفت به قصائده، فقد خاض الكتابة في مجالات المسرحية الشعري والأغنية الشعبية، والمقالة الأدبية والنقدية.

وحصل الأديب الراحل علي الخرم على إجازة تدريس خاصة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية العام 1974، وعمل موظفاً في قطاع الصحة، ثم انتقل إلى قطاع التعليم العام 1969.

وتولى موقع أمين رابطة الأدباء والكتاب بدرنة والجبل الأخضر، ومدير فرقة المتحدين المسرحية، ويعد أحد المشاركين في تأسيس فرع للجمعية الأهلية للمجاهدين القدماء بدرنة.

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