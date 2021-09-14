«طبلة الست» و«بهية» يفتتحان «إيزيس لمسرح المرأة» الأربعاء

بوستر مهرجان «إيزيس لمسرح المرأة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يطلق مهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» دورته التأسيسية «دورة فتحية العسال»، مساء الأربعاء، من المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبحضور عدد كبير من ضيوف الشرف وقيادات وزارة الثقافة والنجوم والشخصيات العامة وممثلين عن رعاة المهرجان.

يسبق الحفل افتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان «نساء المسرح» يقدمه متحف الكاريكاتير العربي ومؤسسه الفنان عماد جمعة، ويضم رسومات لأشهر نجمات المسرح، ثم ينتقل الضيوف إلى المسرح المكشوف لحضور حفل الافتتاح.

يخرج الحفل المخرج عادل حسان مدير فرقة «مسرح الطليعة»، وتقدمه الإعلامية منى سلمان، ويبدأ بفقرة فنية لفرقة «طبلة الست» التي تأسست منذ العام 2019، وتديرها سها محمد علي، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي، ورأفت عازف «الكولة»، ويليها كلمات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإدارة المهرجان ممثلة في الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة ومؤسسة المهرجان، ومديرتي المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير علي.

ويعرض خلال حفل الافتتاح البرومو الترويجي للمهرجان ويستعرض فعاليات الدورة التأسيسية من عروض وورش وندوات المحور الفكري، بالإضافة إلى أسماء المكرمات السبعة في هذه الدورة الفنانة الراحلة شويكار والفنانة اللبنانية نضال الأشقر والدكتورة هدى وصفى والدكتورة نجاة علي والمخرجة عفت يحيى والفنانة إيمان صلاح الدين والفنانة البريطانية العالمية جوليا فارلي.

وعقب استراحة قصيرة يقدم المهرجان أول عروضه في هذه الدورة على خشبة مسرح الهناجر، عرض الرقص المعاصر «بهية» للمصممة والمخرجة كريمة بدير وإنتاج فرقة «فرسان الشرق» التابعة لدار الأوبرا المصرية.

يشارك في المهرجان 16 عرضًا مسرحيًا من 9 دول مختلفة وهي، مصر وسورية وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا، ويحضر حفل الافتتاح الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر، وأعضاء مجلس الأمناء الفنان فتحي عبدالوهاب، والسفيرة مشيرة خطاب، والإعلامية مشيرة موسى، والمخرج خيري بشارة، والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل.