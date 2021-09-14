عودة عروض «علاء الدين» الخميس

بوستر مسرحية «علاء الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مسرح «كايرو شو» المنتج لمسرحية «علاء الدين» بطولة النجم أحمد عز، عودة العروض الجماهيرية، بدءًا من الخميس، على مسرح «كايرو شو» بالسادس من أكتوبر «موفنبيك».

وأشار مجدي الهواري، مخرج العرض والشريك المؤسس لـ«كايرو شو»، إلى أن عودة العروض جاءت استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها في مصر الشهور الماضية.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.