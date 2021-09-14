وفاة الرسامة شارلوت جونسون وال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 11:18 صباحا
الموت يغيب الرسامة شارلوت جونسون وال والدة بوريس جونسون عن 79 عاما (الإنترنت)

كشفت صحيفة «ذي تايمز»، الثلاثاء، وفاة الرسامة شارلوت جونسون وال، والدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن 79 عامًا.

شارلوت جونسون وال، التي وصفها الابن ذات مرّة بـ«السلطة العليا» في العائلة، كانت تعاني من مرض باركينسون منذ الأربعين من العمر، حسب «فرانس برس».

وتوفيت «بشكل مباغت» لكن «بسلام» في مستشفى سانت ماري في وسط لندن، وفق ما أفادت عائلة جونسون.

والراحلة هي والدة كل من ألكسندر، الذي عُرف منذ شبابه باسمه الثاني بوريس، والصحفية ريتشل والعالم البيئي ليو وجو وزير الخارجية المحافظ السابق.

ستانلي والد بوريس 
كان ستانلي والد بوريس من أوائل الموظّفين البريطانيين في المفوضية الأوروبية، وعضوا في كلّ من المفوضية والبرلمان الأوروبي. وكان من معارضي بريكست سنة 2016 قبل أن يبدّل موقفه فجأة في العام التالي.

درست شارلوت، ابنة المحامي جيمس فوسيت الذي تولّى رئاسة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في السبعينيات، الإنجليزية في جامعة أكسفورد العريقة حيث تعرّفت على ستانلي جونسون وتزوّجت منه سنة 1963.

وأوقفت دراستها للانتقال مع زوجها إلى الولايات المتحدة قبل أن تعود إلى بريطانيا لإكمال الجامعة. وبعد طلاقها من والد بوريس جونسون في 1979، كسبت عيشها من بيع أعمالها الفنية. وعُرفت خصوصًا برسم البورتريهات.

وفي العام 1988، تزوّجت من الأكاديمي الأميركي نيكولاس وال واستقرّت معه في نيويورك حيث بدأت برسم مشاهد حضرية. وشكّلت أعمالها محور معرض في العام 2004 نفدت كلّ تذاكره. وعادت إلى لندن بعد وفاة زوجها في 1996.

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