«الجونة السينمائي» يمدد فترة التقديم لجائزة خالد بشارة

أحمد فوزي صالح يتسلم النسخة الأولى من جائزة خالد بشارة 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» تمديد فترة التقديم لجائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة حتى 15 سبتمبر 2021.

انطلقت الجائزة في الدورة الرابعة للمهرجان لتخليد اسم الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية.

مشاريع الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجيها التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، مؤهلة للفوز بجائزة نقدية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي. يمكن الوصول لاستمارة التقديم أو اللوائح والأحكام من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

ستقام الدورة الثانية لمهرجان «الجونة السينمائي» في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021، بينما ستقام فعاليات منصة «الجونة السينمائية» في الفترة من 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر.