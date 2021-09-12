«أميرة» محمد دياب يحصد 3 جوائز في «فينيسيا السينمائي»

مشهد من فيلم «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

حصد فيلم «أميرة» للمخرج المصري محمد دياب ثلاث جوائز في الدورة 78 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة «آفاق»، حيث نال «أميرة» جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية «تشينيتشيركولي» الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، وجائزة «إنريكو فولتشينيوني» التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتلفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة «يونيسكو»، وجائزة «إنتر فيلم» لتعزيز الحوار بين الأديان.

وفي حيثيات فوز «أميرة» بجائزة «لانتيرنا ماجيكا»، قالت لجنة تحكيم CGS: «الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى وحتى الأخيرة. ولخلق قصة معقدة وموترة عن معنى العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة. من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصالًا بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام. المخرج خلق قصة تصل للأعماق، حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سنًّا، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف».

وتدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأسًا على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم «أميرة» عددًا كبيرًا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائيًّا في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر، ومونتاج أحمد حافظ، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.