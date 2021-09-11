الاحتفال بمرور 22 عاما على تأسيس بيت الثقافة شحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 02:51 مساء
احتفالية لمناسبة مرور 22 عاما على تأسيس بيت الثقافة شحات (موقع وزارة الثقافة)

شهد مسرح بيت الثقافة، احتفالية لمناسبة مرور 22 عامًا على تأسيس بيت الثقافة شحات، بحضور عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين والمسرحيين، ومنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، رافع الفاخري.

وخلال الاحتفالية، التي نظمها مكتب الثقافة والتنمية المعرفية شحات، الخميس، قُدِّم عرض مسرحي للفرقة الليبية للمسرح والتليفزيون شحات بعنوان «المسرحية»، من تأليف وإخراج الفنان عبدالعزيز ونيس، وذلك بعد مرور سنوات على توقف الأعمال المسرحية والفنية والأدبية داخل بيت الثقافة شحات، وفق موقع وزارة الثقافة على الإنترنت.

وأعلن منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، اعتماد مشروع صيانة وتجهيز بيت الثقافة شحات.

ويأتي ذلك ضمن خطة التنمية لوزارة الثقافة للعام 2021، وذلك بتعليمات من الأستاذة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية لمعاودة النشاط بهذا الصرح الثقافي الذي أنعش المشهد الثقافي بالمنطقة من خلال استضافته للعديد من التظاهرات الثقافية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم خاص من مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية شحات، ورابطة الفنانين بالبلدية، لوزيرة الثقافة مبروكة توغي.

وجاء في حيثيات التكريم «لوقوفها الدائم مع الفنانين والمسرحيين والذي تُوِّج بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 بخصوص عودة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لوزارة الثقافة، ومقرها مدينة بنغازي، إلى جانب تكريم أسماء أخرى من الشخصيات التي قدمت دعمها الدائم والمتواصل للثقافة والفن في المنطقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يقود مانشستر أمام نيوكاسل في أول ظهور على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
الاحتلال يعلن توقيف اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع
دولى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي
رياضة محلية
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي
ليبيا
كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تدشين سيارة «بي إم دبليو» المستقبلية