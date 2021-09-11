الاحتفال بمرور 22 عاما على تأسيس بيت الثقافة شحات

احتفالية لمناسبة مرور 22 عاما على تأسيس بيت الثقافة شحات (موقع وزارة الثقافة)

شهد مسرح بيت الثقافة، احتفالية لمناسبة مرور 22 عامًا على تأسيس بيت الثقافة شحات، بحضور عدد من المثقفين والفنانين والإعلاميين والمسرحيين، ومنسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، رافع الفاخري.

وخلال الاحتفالية، التي نظمها مكتب الثقافة والتنمية المعرفية شحات، الخميس، قُدِّم عرض مسرحي للفرقة الليبية للمسرح والتليفزيون شحات بعنوان «المسرحية»، من تأليف وإخراج الفنان عبدالعزيز ونيس، وذلك بعد مرور سنوات على توقف الأعمال المسرحية والفنية والأدبية داخل بيت الثقافة شحات، وفق موقع وزارة الثقافة على الإنترنت.

وأعلن منسق ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، اعتماد مشروع صيانة وتجهيز بيت الثقافة شحات.

ويأتي ذلك ضمن خطة التنمية لوزارة الثقافة للعام 2021، وذلك بتعليمات من الأستاذة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية لمعاودة النشاط بهذا الصرح الثقافي الذي أنعش المشهد الثقافي بالمنطقة من خلال استضافته للعديد من التظاهرات الثقافية.

واختتمت الاحتفالية بتكريم خاص من مكتب الثقافة والتنمية المعرفية ببلدية شحات، ورابطة الفنانين بالبلدية، لوزيرة الثقافة مبروكة توغي.

وجاء في حيثيات التكريم «لوقوفها الدائم مع الفنانين والمسرحيين والذي تُوِّج بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 بخصوص عودة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لوزارة الثقافة، ومقرها مدينة بنغازي، إلى جانب تكريم أسماء أخرى من الشخصيات التي قدمت دعمها الدائم والمتواصل للثقافة والفن في المنطقة».