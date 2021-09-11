انفصل الزوجان فقررا بيع لوحات المشاهير في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 10:03 صباحا
صورة غير مؤرخة وزعتها دار سوذبيز للوحة «ناين مارلينز» للفنان الأميركي آندي وارهول (أ ف ب)

تقيم دار «سوذبيز» قريبًا مزادًا على لوحات نادرة لمشاهير الرسامين، وتقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 600 مليون دولار.

ففي إطار المزاد، تُعرض لوحات ومنحوتات لبابلو بيكاسو وآندي وارهول ومارك روثكو وألبرتو جاكوميتي، يملكها زوجان ثريان مطلقان من نيويورك للبيع، وفق «فرانس برس».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سوذبيز» تشارلز ستيوارت، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الدار كُلِّفت تنظيم المزاد في نوفمبر ومايو المقبلين على 65 قطعة تشكِّل «أكبر مجموعة من أعمال الفن الحديث والمعاصر لم يسبق طرحها في السوق».

وأوضحت دار المزادات أن القيمة الإجمالية للوحات المخمنة بحوالي 600 مليون دولار هي الأعلى على الإطلاق لبيع مجموعة أعمال تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث.

وتعود ملكية المجموعة لقطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته السابقة ليندا، لكن القضاء لم يتوصل إلى تحديد قيمتها خلال طلاق الزوجين الذي أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا في أواخر العقد الثاني من القرن الحالي.

وأشارت «سوذبيز» إلى أن سعر كل من منحوتة «الأنف» لجاكوميتي وللوحة «الرقم 7» لروثكو يمكن أن يصل إلى 70 مليون دولار.

وقُدِّرت قيمة لوحة «ناين مارلينز» الشهيرة لوارهول بما بين 40 و60 مليون دولار، في حين أن قيمة منحوتة من الأسلاك والصفائح المعدنية لبيكاسو صممت لتكون نصبًا جنائزيًا في الذكرى العاشرة لوفاة الشاعر غيوم أبولينير العام 1918 قد تصل إلى نحو 20 مليون دولار.

وتوقع ستيوارت أن يكون هذا المزاد «تاريخيًا» وأن «يطبع سوق الفن وتاريخ دار سوذبيز البالغ 277 عامًا».

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