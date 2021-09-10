ابنة جاين بيركين تكشف حالتها الصحية

جاين بيركين وابنتها شارلوت غانسبورغ في مهرجان أنغوليم للفيلم الفرنكوفوني في 27 أغسطس 2021 (أ ف ب)

أكدت شارلوت غانسبورغ، خلال مهرجان دوفيل للسينما الأميركية، في شمال فرنسا، أن والدتها المغنية جاين بيركين «في وضع جيّد»، وذلك تعليقًا على حالتها الصحية.

وقالت شارلوت ابنة جاين بيركين والمغني سيرج غانسبورغ: «عندي رسالة من والدتي وتكلمت معها منذ فترة قصيرة وأنا أعلم أن الناس قلقون عليها. وهي في وضع جيّد».

وأضافت: «سألتها إن كانت تريدني أن أقول شيئًا محدّدًا. فردت: الأمور على خير ما يرام».

وكشف وكيل أعمال جاين بيركين، الثلاثاء، أن المغنية (74 عامًا) تعرَّضت «لجلطة دماغية بسيطة» الأسبوع الماضي قرَّرت إثرها إلغاء كلّ التزاماتها حتى نهاية الأسبوع.

وقدّمت شارلوت غانسبورع وثائقيًا عن سيرة والدتها بعنوان «جاين بار شارلوت» خلال مهرجان دوفيل الذي تستمر فعالياته حتى الأحد.

ويعرض هذا العمل الذي سبق أن قُدِّم في مهرجان كان الحياة اليومية لجاين بيركين وولعها بالكلاب مع التطرُّق إلى مسائل مؤلمة مثل الغياب والمرض.

وتعدّ جاين بيركين المولودة في لندن في 14 ديسمبر 1946 من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا ويبقى اسمها مرتبطًا بغانسبورغ وأغنياته في الستينيات والسبعينيات.