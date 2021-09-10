اختيار لجنة إدارية لبيت سرت الثقافي

اللجنة التأسيسية لمنظمة بيت سرت الثقافي تجتمع لمتابعة إجراءات إشهار المنظمة (فيسبوك)

اجتمعت اللجنة التأسيسية لمنظمة بيت سرت الثقافي، الخميس، من أجل متابعة إجراءات إشهار المنظمة، بعد الموافقة المبدئية، التي أقرت بموجبها مفوضية المجتمع المدني الاسم المقترح للمنظمة.

وناقش الحاضرون النظام الأساسي وأهداف المنظمة وسُبل تحقيق الأهداف، وفي نهاية الاجتماع اختيرت لجنة الإدارة، والتي تتكون من محمد أحمد أبوخريص رئيسًا للمنظمة، وبشير عبدالله بشير رئيسًا للجمعية العمومية، وخالد يوسف محمد مديرًا تنفيذيًا، وعبدالله أبوبكر أبوشقيفة المسؤل المالي.

وكُلِّف عدد من الأعضاء بمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية لإتمام عملية الإشهار.