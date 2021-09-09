تأجيل انطلاق الدورة الأولى لـ«الإسكندرية للسينما الفرانكفونية»

بوستر مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكفونية» تأجيل انطلاق الدورة الأولى التي كان من المقرر لها في الفترة من 11 وحتى 16 من سبتمبر الجاري.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانًا جاء فيه:

«إلى عشاق السينما صناعًا وجمهورًا ونقادًا.. كان حلمنا على مدار عامين متواصلين إقامة مهرجان نوعي للسينما الفرانكفونية التي تحتل مساحة كبيرة من المشهد السينمائي الدولي وتواصلنا مع جميع الجهات المحلية والدولية من أجل دعم المهرجان ورعايته خاصة وأن الدورات الأولى للمهرجانات تعتمد على التمويل من الهيئات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.. وفي الوقت الذي وجدنا فيه أيادي الدعم تمتد لنا من كبار المسئولين وفي مقدمتهم الإنسانة والفنانة الأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي ظلت داعمًا قويًا للمهرجان، وتم تحديد يوم 11 سبتمبر الحالي موعدًا لانطلاق الدورة الأولى للمهرجان، وقبل ساعات من الموعد المحدد، فؤجئنا باعتذار جميع الضيوف الأجانب من أعضاء لجان التحكيم والمكرمين وصناع الأفلام بسبب الموجة الرابعة من وباء كورونا وقرار العديد من الدول اتباع نظام الإغلاق التام كإجراء احترازي».

وتابع البيان: «لذلك لم نجد سبيلًا سوى تأجيل الدورة الافتتاحية للمهرجان رغم الإعلان عن تفاصيلها على مدار الأسابيع الماضية بوسائل الإعلام المختلفة مما يؤكد جاهزية المهرجان للخروج إلى النور.. لذلك نعتذر لضيوفنا من صناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية وجمهورها باضطرارنا لتأجيل المهرجان إلى موعد آخر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.. داعين الله سبحانه وتعالى حفظ بلادنا من الوباء وأن تظل دائما منارة للفنون».