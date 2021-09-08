السوري رياض سطوف يؤسس دار نشر لإصدار أعماله

رسام القصص المصورة الفرنسي السوري رياض سطوف في باريس، 7 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

أعلن مؤلف القصص المصورة الفرنسي السوري رياض سطوف، تأسيس دار نشر خاصة به ستتولى إصدار مجلده الجديد في 4 نوفمبر المقبل.

وأوضح سطوف أن «الممثل الشاب 1: مغامرات فنسان لاكوست في السينما»، سيصدر عن دار النشر الجديدة هذه التي تحمل اسم «لي ليفر دو فوتور» (أي «كتب المستقبل»)، وفق «فرانس برس».

إلا أن الرسام النجم البالغ 42 عامًا سيستمر في التعاون مع دار «ألاري» التي ستتولى سنة 2022 إصدار الجزء السادس والأخير من قصصه المصورة «عربي المستقبل» المستمدة من سيرته الذاتية. وسبق أن بيعت مليونان ونصف مليون نسخة من الأجزاء الخمسة السابقة الصادرة عن الدار نفسها.

أما الرواية الجديدة فتتناول قصة فنسان لاكوست، وهو تلميذ في الرابعة عشرة في باريس اختُير العام 2008 لتولي الدور الرئيسي في فيلم رياض سطوف «ليه بو غوس».

وتتبع القصة انتقال فنسان لاكوست من ملعب مدرسته إلى استوديو التصوير، «فيكتشف القارئ من خلالها حياة الممثل وعالم السينما».

وفتح هذا الدور الأول لفنسان لاكوست طريق مسيرة سينمائية ناجحة أدى خلالها أدوارًا في أفلام عدة.