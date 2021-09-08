إياد نصار يتعاقد على بطولة فيلم للمخرجة روجينا بسالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 03:02 مساء
روجينا بسالي، يسار، بجوار إياد نصار بعد توقيع عقود الفيلم الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد الفنان الأردني إياد نصار مع شركة «الفارس» لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري، وإخراج روجينا بسالي.

الفيلم الجديد هو ثاني أعمال شركة «الفارس» بعد «استدعاء ولي عمرو» من إخراج أحمد البدري، وتأليف محمد سمير مبروك، ومن بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، ومحمد لطفي.

وأعلنت الشركة المنتجة أنها ستعمل على توفير كافة الجهود لتقديم عمل متميز، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق للتعاقد مع باقي الأسماء المرشحة للمشاركة في البطولة، والمقرر أن تشهد العديد من المفاجآت، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضويف شرف، وعقب الانتهاء من التعاقدات سوف تبدأ المخرجة روجينا بسالي معاينة أماكن التصوير على أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة.

ينتظر إياد نصار عرض فيلمه الجديد «الكاهن» مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبدالوهاب ومحمود حميدة وحسين فهمي، من إخراج عثمان أبو لبن، كما بدأ تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك أيضا في العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيى الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

أما المخرجة روجينا بسالي فكانت قد قدمت فيلمًا عن الفنانة الراحلة سناء جميل ولاقى صدى نقديًا كبيرًا وظل يعرض أربع سنوات كاملة وحصل على عدة جوائز من مصر وخارجها، كما أعادت النجمة صفية العمري للسينما مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة من خلال فيلم «كان لك معايا».

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