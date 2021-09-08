«تحت الكرموس» يفوز بجائزة «الجونة السينمائي» في «فينيسيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 12:08 مساء
المخرجة أريج سحيري تتوسط انتشال التميمي، يمين، وأمير رمسيس (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل مهرجان «الجونة السينمائي» مهمته في بناء الشراكات لتعزيز صناع الأفلام العرب. من ضمن هذه التعاونات، تعاون المهرجان المثمر للمرة الخامسة مع ورشة «فاينال كت» في فينيسيا، التي يقدم فيها المهرجان جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أميركي، ودعوة للمشاركة في ذراعه الخاصة بالصناعة، منصة الجونة السينمائية.

وأعلن المهرجان المشروع الفائز بجائزة هذا العام وهو «تحت الكرموس» (تونس، سويسرا، فرنسا) للمخرجة أريج سحيري. يحكي الفيلم قصة امرأة تدعى ملك، والتي تعمل هي وصديقاتها في بساتين الفواكه خلال الصيف لعدة أسباب منها أن يدفعن تكاليف الدراسة ويحضرن لزواجهن ويساعدن عائلاتهن. حاز الفيلم على سبع جوائز أخرى من شركاء ورشة «فاينال كت» في فينيسا.

وفاز «جنائن معلقة» (العراق) لأحمد ياسين الدراجي بجائزة لجنة التحكيم الرسمية لورشة «فاينال كت» في فينيسيا لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى أربع جوائز أخرى. يحكي الفيلم قصة المراهق أسعد، 12 عامًا، الذي يتبنى دمية جنسية أميركية، عثر عليها في مكب نفايات ببغداد. بينما يعبر أسعد منطقة محرمة، يجد نفسه في وسط المعركة بين المدافعين عن حقوق الإنسان، والقوى الاستغلالية للتسليع الرأسمالي وقوى الأصولية الدينية في حي العمال الذي يقطنه في بغداد.

«جنائن معلقة» شارك سابقًا في الدورة الثانية لمنصة الجونة السينمائية كمشروع في مرحلة التطوير، وكانت تلك هي أول مشاركة على الإطلاق للمشروع في منصة دعم سينمائي. كما اختير للمشاركة في الدورة الخامسة المقبلة للمنصة كفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يشار إلى فوز «كذب أبيض» (المغرب، ألمانيا) لأسماء المدير بالعديد من الجوائز والمنح المقدمة في الورشة.

أقيمت الدورة التاسعة لورشة «فاينال كت» في فينيسيا في الفترة من 5-7 سبتمبر 2021، ضمن فعاليات جسر فينيسيا للإنتاج في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

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