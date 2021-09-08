تكريم هاني سلامة في افتتاح «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» السبت

بوستر مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق، السبت، الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»، وذلك بمسرح سيد درويش (وسط الإسكندرية)، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

يكرم المهرجان في حفل الافتتاح، النجم المصري هاني سلامة، وشركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين»، التي تعد من أوائل الشركات السينمائية التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا، وسيتم عرض أفلام «سكندريات يوسف شاهين»، وهي «إسكندرية ليه»، «إسكندرية نيويورك»، «إسكندرية كمان وكمان»، كما سيتم عرض فيلم «صراع في الميناء» كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.

ويشهد حفل الافتتاح أيضًا، عرضًا للفيلم الذي صوره الأخوان لوميير في مصر وعرض بسينما «كوزمو غراف» في نوفمبر العام 1897، وتصل مدته نحو أربع دقائق.

وفي حفل الختام يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة آن بريجيت روون، والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول.

يحتفي المهرجان في دورته الأولى، بالسينما التونسية، ضيف الشرف، وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية هي، «شمس الضباع» للمخرج رضا الباهي، «ريح السد» للمخرج نوري بو زيد، «عصفور السطح» للمخرج فريد بوغدير، «صمت القصور» للمخرجة مفيدة التلاتلي.

وفي إطار برنامج التكريم سيكون هناك تحية لـ مصطفى الحسناوي، مخرج الأفلام الوثائقية التونسي، الذي كانت أغلب أفلامه عن مصر، تحت برنامج «مصر بعيون تونسية»، وسيتم تقديم فيلمين هما «ظلال» و«عندما تغني المرأة»، كما يقام معرض لأفيشات السينما التونسية.

يتضمن المهرجان، مسابقتين؛ الأولى للأفلام الطويلة، ويتنافس على جوائزها عشرة أفلام، منها اللبناني «قلتلك خلاص» إخراج إيلي خليفة، والقبرصي «مواطن مميز» من إخراج مارينوس كارتيكس، والروماني «الفتاة التي بال كلبها» إخراج أندري هوتولك، و«الزهرة الزرقاء» (صربيا، كرواتيا) إخراج زينكو أوجريستا، والمغربي «مرجانة» في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج جمال السويسي، بالإضافة إلى أفلام، المغربي «التائهون» في عرضه الدولي الأول، «أطلس» (إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، المغرب) من إخراج نيكولو كاستلي، واليوناني «الخياط» إخراج سوناليزا كنترمان، في عرضه الشرق أوسطي الأول.

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ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، ما يزيد على 20 فيلمًا، منها «الرحلة الطويلة» (بلجيكا، العراق) من إخراج علي خلدوم، و«لارج المترنح أو المتمايل» (كرواتيا) من إخراج ثلاثة مخرجين هم، سيجي نوسيرمك، جوديتا كامولين، وجسما منوت، و«شاشات شنغهاي» (فرنسا) من إخراج جافي سيمك، و«لا مزيد من الأبطال» (فرنسا، أرمينا) إخراج أرنو خيادجانيا، و«وهكذا نحن على قيد الحياة» (بلجيكا) من إخراج راندا أبو فخر، و«لا يوجد أسود على المريخ» (فرنسا، لبنان) إخراج كريستاف نصيف، وفيلم «شاحنة الرعد» (جورجيا) إخراج جورج كومباليا.

سيمون

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، التي تترأسها النجمة الفرنسية الكبيرة آن بريجيت روون، من المخرج التونسي مهدى هميلي، الفنان الفرنسي راديفوج رشا بوكفيتش، ومن مصر الفنانة سيمون.

بينما يترأس الناقد سيتريك سوبتفالي، لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وتضم في عضويتها المخرج التونسي مختار العجيني، والمخرج المصري موني محمود المدير الفني لمهرجان «الإسكندرية للأفلام القصيرة».