16 فيلما عربيا في الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»

البوستر الرسمي لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

مع طموح ثابت لتسليط الضوء على أعمال السينما العربية المميزة ومشاركتها مع جمهوره، أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» مشاركة 16 فيلمًا عربيًا خلال دورته الخامسة المقبلة.

متحدثًا عن الأفلام العربية العديدة المشاركة، صرح مدير المهرجان انتشال التميمي، قائلا: «سعداء بكمية وجودة الأفلام العربية المتنافسة هذا العام. في مهرجان الجونة السينمائي، نجوب العالم العربي لنتمكن من انتقاء الأعمال المميزة للغاية لتقديم وجبة مذهلة لجمهورنا المتعطش للسينما الجيدة. يسعدنا أيضًا أن ثلاثة من الأفلام العربية المختارة شاركا سابقًا في منصة الجونة السينمائية؛ الأمر الذي يزيد حماسنا تجاه الأفلام العربية المختارة هذا العام».

عقب المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس قائلاً: «ساهم مهرجان الجونة السينمائي بشكل كبير في صقل السينما المصرية والعربية. اختيار الأفلام العربية لهذا العام هو بمثابة تسليط للضوء على مدى شغفنا بالسينما وفن صناعة الأفلام الذي يجعلنا أكثر حرصًا على مشاركة هذه الأعمال مع محبي السينما من جميع أنحاء العالم».

الأفلام الروائية الطويلة

يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، فيلم «البحر أمامكم» (لبنان)، من إخراج إيلي داغر. يدور الفيلم حول عودة شابة لبنانية من فرنسا، إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها. الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها. فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير في الدورة الثالثة لـ«منصة الجونة السينمائية».

وبنفس المسابقة يشارك فيلم «علي صوتك» (المغرب) من إخراج: نبيل عيوش. يعمل الرابر السابق أنس في مركز ثقافي يقع بحي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان السينمائي» 2021.

ومن لبنان يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، «كوستا برافا» من إخراج مونيا عقل. حيث تهرب أسرة بدري من التلوث السام في بيروت، بالذهاب إلى منزل جبلي مستدام ذاتيا بنته الأسرة ذات الروح الحرة. لكن، وبشكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج سور منزلهم، مما يتسبب في جلب قمامة وفساد بلد بأكمله إلى عتبة منزلهم. تتراكم أكوام القمامة، ويتصاعد الصراع بين الرحيل والمقاومة، الأمر الذي يهدد وحدة الأسرة ومنزلها المثالي. عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان «فينيسيا السينمائي» 2021.

كما يعرض فيلم «ريش» (مصر) ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من إخراج عمر الزهيري. يحكي الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الـ«فيبريسي» في مهرجان «كان» 2021، عن قصة سامي، الأب المصري المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد ابنه الصغير. يقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل في مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي. تتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

وضمن نفس المسابقة يعرض فيلم «أميرة» (مصر، الأردن) من إخراج محمد دياب. يتتبع الفيلم أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه. عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان «فينيسيا السينمائي» 2021.

الأفلام الوثائقية الطويلة

وضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يعرض فيلم «السجناء الزرق» (لبنان) من إخراج زينة دكاش. شارك «السجناء الزرق» كمشروع في ورشة «فاينال كت» بفينيسيا العام 2020، وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ودعوة للمشاركة في الدورة الرابعة لـ«منصة الجونة السينمائية».

وضمن نفس المسابقة يعرض فيلم «كباتن الزعتري» (مصر) إخراج علي العربي. كما يعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيلم «العودة» إخراج سارة الشاذلي.

الأفلام الروائية القصيرة القصيرة

ومن السعودية يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، يعرض فيلم «نور شمس» إخراج فايزة أمبه. شارك الفيلم في مهرجان «بالم سبرينغز الدولي للأفلام القصيرة» 2021.

وفي المسابقة نفسها يشارك فيلم «ليل» (الأردن، فلسطين) إخراج أحمد صالح. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد» في مهرجان «لوكارنو السينمائي» 2021.

ويشارك من الأردن أيضا فيلم «عرنوس» إخراج سامر البطيخي. كما يشارك ضمن المسابقة نفسها، فيلم «سقالة» (تونس) إخراج بلال بالي. ويعرض أيضا فيلم «تالاهاسي» (لبنان، الولايات المتحدة الأميركية) إخراج دارين حطيط. ومن مصر يشارك فيلمي «خديجة» إخراج مراد مصطفى، و«القاهرة – برلين» إخراج أحمد عبدالسلام.

وفي «قسم الاختيار الرسمي - خارج المسابقة» يعرض فيلم «قمر 14» (مصر) إخراج هادي الباجوري، ومن بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور.

مشهد من فيلم «البحر أمامكم» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «كوستا برافا» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «علي صوتك» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «ريش» (خاص لـ بوابة الوسط)