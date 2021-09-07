وفاة الممثل الأميركي مايكل كاي. وليامز عن 54 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 01:00 مساء
الممثل مايكل كاي. وليامز في ميامي، مارس 2021 (أ ف ب)

عُثر على الممثّل الأميركي مايكل كاي. وليامز الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح «ذي واير» ميتا بشقّته في بروكلين بنيويورك عن 54 عاما.

وصرّحت وكيلة أعمال وليامز «بحزن عميق، تعلن العائلة وفاة الممثّل المرشّح لجوائز إيمي عدّة مايكل كينيث وليامز»، وفق «فرانس برس».

وجاء في البيان الصادر عن مريانا شفران من «شفران بي آر» أن «العائلة تطلب منكم احترام خصوصيتها في حدادها».

وقال جون غريمبل المسؤول في قسم شرطة نيويورك، إن وليامز «توفّي في شقّة في بروكلين». ولم يقدّم بعد أيّ سبب رسمي للوفاة، لكن وسائل إعلام أميركية عدّة نقلت عن مصادر معنية بإنفاذ القانون قولها إنها تشتبه بأن تكون جرعة زائدة من المخدّرات هي السبب.

واشتهر الممثّل المولود في بروكلين قبل 54 عاما والذي يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل «ذي واير» على «إتش بي أو» الذي جسّد فيه لصّا مسلّحا يقوم بسرقة تجّار المخدّرات في بالتيمور. وامتدّ هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا على خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

وفور إعلان وفاته، توالت الإشادات بوليامز من أوساط التلفزيون والسينما وخارجها. وغرّد الكاتب الأميركي الشهير ستيفن كينغ «من المؤسف والمحزن والفظيع أن نفكّر بأننا خسرنا مايكل كاي. وليامز الرائع والموهوب عن عمر الرابعة والخمسين».

ترشيحات كثيرة
وعُرف مايكل كاي. وليامز أيضا بدور المهرّب ألبرت «تشوكي» وايت خلال فترة حظر الكحول في الولايات المتحدة في مسلسل «بوردووك إمباير» على «إتش بي أو».

ورُشّح وليامز لعدد من جوائز «إيمي» عن أدوار متعدّدة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في «لوفكرافت كانتري» وأيضا في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم «بيسي».

ومن الأعمال الأخرى التي خوّلته الترشّح لهذه الجوائز العريقة، «ذي نايت أوف» سنة 2016 و«وين ذاي سي آس» سنة 2019، حول مجموعة من الشباب السود يُتّهمون زورا بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينات.

وفي مجال السينما، مثّل في فيلم «تويلف ييرز إيه سلايف» لستيف ماكوين و«غون بايبي غون» لبن آفليك. وكان من المقرّر أن يؤدّي دور مدرّب الملاكم الأميركي الشهير جورج فورمان في فيلم عن سيرة الأخير.

الارتقاء في المسيرة
وكشف وليامز أن الندبة على وجهه خلّفها عراك في الشارع يوم عيد ميلاده الخامس والعشرين عندما جرحه رجل بشفرة.

وقال في مقابلة مع إذاعة «إن بي آر» سنة 2016 إن هذه الندبة البارزة ساعدته على التقدّم في مسيرته من راقص في الصفوف الخلفية في أغنيات مصوّرة لنجوم مثل مادونا وجورج مايكل إلى صاحب أدوار بارزة في أعمال درامية.

وكشف في المقابلة كيف كان يتخبّط في مشاكل إدمان على المخدّرات في حياته الخاصة وقت تصوير مسلسل «ذي واير».

ويعتبر كثيرون أن «ذي واير» الذي يغوص في يوميات أحياء فقيرة من بالتيمور هو من أنجح الأعمال الدرامية في التاريخ.

ويتتبّع المسلسل في مواسمه الخمسة مجموعات صغيرة من تجّار المخدّرات تصفّي حساباتها أمام مبان متداعية، لكن على مرّ الحلقات يثير مؤلّفه ديفيد سايمون مسائل متعدّدة، من السياسة المحلية إلى شؤون نقابات عمّال الموانئ مرورا بالإعلام والتعليم.

ويؤدّي فيه وليامز دور عمر ليتل، وهو أحد المجرمين الأكثر عنفا ورهبة، يجول في شوارع بالتيمور بمعطفه الطويل. ولقي تجسيد وليامز لهذا المجرم المثلي والمنطوي على نفسه الذي له مبادئه الخاصة استحسان النقاد.

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