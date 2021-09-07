هيلاري مانتل تسعى للحصول على الجنسية الأيرلندية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 11:40 صباحا
الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل خلال توقيع إحدى رواياتها في لندن في 4 مارس 2020 (أ ف ب)

تعتزم الروائية البريطانية، هيلاري مانتل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأيرلندية، لتصبح «أوروبية مرة أخرى».

وذلك يعني مغادرتها بريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، حسب «فرانس برس»، السبت.

وانتقدت الكاتبة، في مقابلة نشرتها السبت جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية، النظام الملكي البريطاني الذي يجعلها «في حيرة» من أمرها، قائلة إنها ترتاح أكثر «في ظل نظام جمهوري».

وقالت مانتل، المتحدرة من جدين أيرلنديين، «آمل بأن أسلك قريبًا الاتجاه المعاكس لرحلة عائلتي، وأن أصبح أيرلندية».

وكانت جائحة كوفيد-19 «أوقفت» هذا المشروع، وفق ما شرحت الروائية (69 عامًا) التي فازت مرتين بجائزة «بوكر» الأدبية المرموقة عن الجزأين الأولين من ثلاثية تناولت فيها توماس كرومويل، وزير ملك إنجلترا هنري الثامن.

إلا أن مانتل أكدت أنها تحب المكان الذي تعيش فيه «بجوار البحر» في جنوب غرب إنجلترا، موضحة أنها تشعر بالحاجة إلى حزم حقائبها «بأسرع ما يمكن» لكي تصبح «أوروبية مرة أخرى».

وانتقدت الكاتبة في المقابلة نفسها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يدافع بشدة عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرة إلى أنها التقته مرات عدة.

بريكست
قالت إن جونسون «ينبغي ألا يكون في الحياة العامة»، مضيفة: «أنا متأكدة من أنه يدرك ذلك». وأكدت أنها تشعر «بالخجل من العيش في دولة انتخبت هذه الحكومة».

كذلك وصفت المؤيدين لـ«بريكست» بأنهم «انتهازيون، غير ناضجين، ومنافقون ومخادعون وسخيفون في كثير من الأحيان».

وتسبب «بريكست» في إقبال كبير على التقدم بطلبات الحصول على الجنسية الأيرلندية من بريطانيين تعود أصولهم إلى هذا البلد، رغبة منهم في مواصلة الإفادة من حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان أبرز مؤلفي روايات الجاسوسية، جون لو كاريه، المعارض بشدة لـ«بريكست» حصل على الجنسية الأيرلندية قبل وقت قصير من وفاته في ديسمبر 2020 ، وفق ما كشف أحد أبنائه في أبريل الفائت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم
رياضة عالمية
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة