هيلاري مانتل تسعى للحصول على الجنسية الأيرلندية

الكاتبة البريطانية هيلاري مانتل خلال توقيع إحدى رواياتها في لندن في 4 مارس 2020 (أ ف ب)

تعتزم الروائية البريطانية، هيلاري مانتل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأيرلندية، لتصبح «أوروبية مرة أخرى».

وذلك يعني مغادرتها بريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، حسب «فرانس برس»، السبت.

وانتقدت الكاتبة، في مقابلة نشرتها السبت جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية، النظام الملكي البريطاني الذي يجعلها «في حيرة» من أمرها، قائلة إنها ترتاح أكثر «في ظل نظام جمهوري».

وقالت مانتل، المتحدرة من جدين أيرلنديين، «آمل بأن أسلك قريبًا الاتجاه المعاكس لرحلة عائلتي، وأن أصبح أيرلندية».

وكانت جائحة كوفيد-19 «أوقفت» هذا المشروع، وفق ما شرحت الروائية (69 عامًا) التي فازت مرتين بجائزة «بوكر» الأدبية المرموقة عن الجزأين الأولين من ثلاثية تناولت فيها توماس كرومويل، وزير ملك إنجلترا هنري الثامن.

إلا أن مانتل أكدت أنها تحب المكان الذي تعيش فيه «بجوار البحر» في جنوب غرب إنجلترا، موضحة أنها تشعر بالحاجة إلى حزم حقائبها «بأسرع ما يمكن» لكي تصبح «أوروبية مرة أخرى».

وانتقدت الكاتبة في المقابلة نفسها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يدافع بشدة عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرة إلى أنها التقته مرات عدة.

بريكست

قالت إن جونسون «ينبغي ألا يكون في الحياة العامة»، مضيفة: «أنا متأكدة من أنه يدرك ذلك». وأكدت أنها تشعر «بالخجل من العيش في دولة انتخبت هذه الحكومة».

كذلك وصفت المؤيدين لـ«بريكست» بأنهم «انتهازيون، غير ناضجين، ومنافقون ومخادعون وسخيفون في كثير من الأحيان».

وتسبب «بريكست» في إقبال كبير على التقدم بطلبات الحصول على الجنسية الأيرلندية من بريطانيين تعود أصولهم إلى هذا البلد، رغبة منهم في مواصلة الإفادة من حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

وكان أبرز مؤلفي روايات الجاسوسية، جون لو كاريه، المعارض بشدة لـ«بريكست» حصل على الجنسية الأيرلندية قبل وقت قصير من وفاته في ديسمبر 2020 ، وفق ما كشف أحد أبنائه في أبريل الفائت.