الفنانة التشكيلية عائشة معتوق

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 12:11 صباحا
الفنانة التشكيلية عائشة معتوق

الفنانة التشكيلية عائشة معتوق

تنطق لونًا كما ننطق نحن حروفًا وكلمات

قرأت في «الوسط»  http://alwasat.ly/news/art-culture/37551 أن رئيسة جمعية «بيت الأصيل» عائشة معتوق، صرحت بأن عددًا من اللوحات اُختيرت للمشاركة في مهرجان تقيمه الجمعية العربية الثقافية في فنلندا، وأن الجمعية انتقت لوحات تعبر عن التراث الليبي في الجنوب. وفرحتُ بهذه المبادرة التي لا أعلم مَن قام بها، ولكن فرحتي أن فنانة من الجنوب هي التي أشرفت على انتقاء اللوحات المشاركة، وكان لابد أن أبحث عن هذه الفنانة التي وصلت لوحاتها إلى قبعة العالم الشمالية، ولكنني لم أرها في بنغازي، مثلًا، وبالتأكيد الذنب ليس ذنبها ولكنه ذنبنا نحن باعتبار أننا إعلاميون، ومن أهم مهامنا هو التعريف ونشر إبداع الموهوبين.

عرفت «أنها تنطق لونًا كما ننطق نحن حروفًا وكلمات»  https://www.facebook.com/groups/312492179483653/ وهي من مواليد مدينة سبها يوم 24/12/1970، درست الفن أكاديميًّا، فقد تخرجت في المعهد العالي لإعداد المعلمين، شعبة الفنون الجميلة، ثم مارست تدريس مادة التربية الفنية، منذ تخرجها في المعهد العالي 1996، وهي حاليًا مفتشة تربوية، وبدأ إنتاجها الفني يبرز في المعارض منذ مطلع هذا القرن.

أن التراث والمرأة، في الجنوب تحديدًا، هما من أبرز مواضيعها

وهي شأن العديد من فناني الجنوب. تدربوا على يد الفنان علي بن بركه، وسريعًا ما أصبحت من مبدعي مدينتها، ومنها انتشرت لوحاتها من خلال معارض بعدد من المدن الليبية، ثم إلى مشاركات دولية، منها معارض في المغرب وفنلندا ومصر وتونس.

التراث والمرأة، في الجنوب  هما من أبرز مواضيعها،

والمتابع لإبداعها ينتبه بسهولة إلى أن التراث والمرأة، في الجنوب تحديدًا، هما من أبرز مواضيعها، مؤكدة أنها تتعامل مع التشكيل كرسالة تحمل الكثير مما يتعين أن يعرفه وينتبه إليه المجتمع. الواقع رأيها في الفن ومدارسة، وأيضًا منهجها جدير بالاطلاع عليه، ولعل الحوار، الذي أجرته، في العدد «119» من صحيفة «فسانيا»  https://www.facebook.com/fasanealy/posts/669033943189998  يوضح ذلك.

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