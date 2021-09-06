استقبال حافل لـ«أميرة» في مهرجان «البندقية السينمائي»

صناع فيلم «أميرة» في مهرجان «البندقية السينمائي الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)

في عرضه العالمي الأول وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، لاقى فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، استقبالاً حافلاً في مهرجان «البندقية السينمائي الدولي»، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، والذي يقام في الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر.

«أميرة» مراهقة فلسطينية وُلدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها «نوار» السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان، وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري - أردني - فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

مهرجان «البندقية السينمائي الدولي» هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنويا في مدينة البندقية بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونغ غون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم «باراسايت».