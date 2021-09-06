«ماكو» يستحوذ على صدارة شباك التذاكر المصرية

بوستر فيلم «ماكو» (خاص لـ بوابة الوسط)

اقتنص فيلم «ماكو» صدارة إيرادات الأفلام التي تعرض حاليا في مصر، ونجح في الحفاظ على المركز الأول لليوم الخامس تواليا منذ بداية عرضه، الأربعاء.

وحقق «ماكو»، الأحد، 715 ألفا و139 جنيها، متقدما على فيلم «الإنس والنمس» أقرب المنافسين له، فيما حقق، السبت، 963 ألفا و156 جنيهًا، في حين حقق، الجمعة، مليونا ونصف المليون جنيه، بينما حقق، الخميس، مليونا و55 ألف جنيه، فيما حقق، الأربعاء، الماضي إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، ليقترب إجمالي الإيرادات التي حققها من 5 ملايين جنيه.

تدور أحداث فيلم «ماكو» حول العبّارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق غرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج «بيراميدز للإنتاج الفني» محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.