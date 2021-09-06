«آبا» تعود إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا

فرقة «آبا» في مارستراند بالسويد، 15 يوليو 1980 (أ ف ب)

باتت فرقة «آبا» في طريقها للعودة إلى تصنيف أفضل 10 أغنيات في بريطانيا، وذلك للمرّة الأولى منذ 40 عاما، بفضل أغنيتين جديدتين مأخوذتين من الألبوم المقبل «فوييدج».

وتحتّل «آي ستيل هاف فايث إن يو» و«دونت شات مي داون» المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي في القوائم البريطانية، بحسب تقديرات نشرت، الأحد، بالاستناد إلى المبيعات الأوّلية وعمليات البثّ التدفقي. ومن المرتقب أن يصدر التصنيف الرسمي، الجمعة، وفق «فرانس برس».

وأشارت الهيئة المشرفة على هذه التصنيفات إلى أنه «إذا استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستكون الأغنيتان أوّل عملين لآبا في قائمة أفضل 10 أغنيات في بريطانيا منذ +وان أوف آس+ في ديسمبر 1981».

وتُحقّق «آي ستيل هاف فايث إن يو» مبيعات عالية على شكل أقراص مدمجة وفينيل، في حين باتت «دونت شات مي داون» الأغنية الأكثر تحميلا راهنا في بريطانيا، وفق الهيئة التي أوضحت أن الأغنيتين بُثّتا بتقنية البثّ التدفقي أكثر من 500 ألف مرّة حتّى الساعة.

وهذان العملان الجديدان مأخوذان من «فوييدج»، وهو أوّل ألبوم استوديو للفرقة السويدية الأسطورية منذ «ذي فيزيترز» سنة 1981.

وكُشفت هذه المجموعة الموسيقية الجديدة خلال حدث أقيم، الخميس، في لندن. ويتضمّن «فوييدج» عشر أغنيات، ثمان منها جديدة واثنتان هما نسختان مستعادتان من «جاست إيه نوشن» و«بامبلبي». ومن المرتقب صدور الألبوم في الخامس من نوفمبر.

وجسّد هذا الإعلان العودة الموعودة منذ سنوات والمنتظرة من جمهور الفرقة التي انفرط عقدها العام 1982، بعدما حققت نجاحا كبيرا خلال السبعينات بفضل أغنياتها الضاربة على غرار «غيمي!غيمي!غيمي! (إيه مان آفتر ميدنايت)» و«دانسينغ كوين» و«واترلو» و«ماني، ماني، ماني».

كذلك تطلق «آبا» عرضا مسرحيا جديدا يبدأ في مايو المقبل، بمسرح يتّسع لثلاثة آلاف شخص جُهّز خصيصا لهذا الغرض في شرق لندن. ويتضمن العرض 22 أغنية تؤدّيها على مدى ساعة ونصف ساعة صور تجسيمية للمغنين الأربعة في شبابهم.