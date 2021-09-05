استهداف سيارة المخرج الياباني تاكيشي كيتانو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 12:31 مساء
المخرج الياباني تاكيشي كيتانو في مهرجان البندقية السينمائي، 9 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

هاجم شخص يحمل معولًا وسكينًا، مساء السبت، في طوكيو مركبة كانت تقل المخرج الياباني الشهير، تاكيشي كيتانو، إثر خروجه من برنامج تلفزيوني، من دون التسبب بأية إصابات، وفق وسائل إعلام يابانية.

وأفادت قناة «إن إتش كاي» اليابانية العامة بأن كيتانو كان يهمّ بمغادرة مقر قناة «تي بي إس» الخاصة قرابة الساعة 23.40 (15.40 ت غ) بعد مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة.

واندفع المعتدي، وهو رجل أربعيني، نحو سيارة المخرج، وبدأ يوجه ضربات بالمعول؛ ما أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها، وفق «فرانس برس».

وأُوقف الرجل على الفور وهو يخضع، الأحد، للاستجواب من الشرطة، بحسب وسائل إعلام يابانية.

ورفضت شرطة طوكيو التعليق على الحادثة.

ويُعرف تاكيشي كيتانو (74 عامًا)، في الخارج بأفلامه الزاخرة بالشخصيات المعذبة والأحداث العنيفة في أوساط المافيا اليابانية. وهو معروف أيضًا في اليابان كممثل ومقدم برامج تلفزيونية.

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