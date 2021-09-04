تمديد فترة التقديم للمشاركة في جائزة ليبيا للإبداع الأدبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 04:25 مساء
وزارة الثقافة تقرر مد فترة التقديم للمشاركة في جائزة ليبيا للإبداع الأدبي (فيسبوك)

مدَّدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية فترة التقديم للمشاركة في جائزة ليبيا للإبداع الأدبي، حتى الأول من أكتوبر2021 وذلك استجابة لطلبات عدة، وصلت إلى لجنة الجائزة، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في «فيسبوك»، الجمعة.

وحسب المنشور، يفتح باب المشاركة في الجائزة وفق الشروط المعلنة سابقًا، على أن تتم المشاركة من خلال الاستمارة المعدة لذلك.

مجالات الجائزة: الرواية (المخطوطة – المنشورة)، القصة القصيرة، الشعر الفصيح بأنواعه، النص المسرحي، النقد الأدبي.

وتقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني: (cculturg1@gmail.com)

قيمة الجوائز
الجائزة الأولى 30.000 - والجائزة الثانية 20.000 دينار ليبي.

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