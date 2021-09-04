أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران الملصق الرسمي لـ«عروستي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 03:00 مساء
أحمد حاتم وجميلة عوض يتصدران الملصق الرسمي لفيلم «عروستي» (خاص لـ بوابة الوسط)

في تعاونهما الأول معًا، تصدر النجمان المصريان أحمد حاتم وجميلة عوض الملصق الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميديا «عروستي» للمخرج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دور العرض.

قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا يظهر الملصق الرسمي لفيلم «عروستي»؛ حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي حاتم وجميلة المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخنًا وقلمًا، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

تم إطلاق الملصق (البوستر) الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يُوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤل حول أيهما أفضل، الزواج عن حب أم زواج الصالونات.

وإضافة لـأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف. ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولى شركة MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

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