50 مليون مشترك بـ«يوتيوب ميوزك»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 01:13 مساء
يوتيوب (الإنترنت)

تخطى عدد المشتركين في خدمة البثّ الموسيقي «يوتيوب ميوزك» عتبة 50 مليونا، لتنافس بقوة «سبوتيفاي»، الأولى في هذا المجال.

ويتقدّم على «يوتيوب ميوزك» كل من «سبوتيفاي» و«أمازون» و«آبل»، غير أن هذه الخدمة الموسيقية آخذة في التوسّع، بحسب مجموعة «ميديا ريسيرتش» المتخصصة في هذه السوق.

وهي مشتقّة من «يوتيوب» المملوكة بدورها لـ «غوغل»، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وكتب مارك موليغن، المحلّل لدى «ميديا ريسيرتش»، في مدوّنة إن «يوتيوب ميوزك من غوغل سجّلت أداءً لافتًا في القطاع في السنوات الأخيرة، محققة رواجًا في الكثير من الأسواق الناشئة وفي أوساط الفئات الشابة حول العالم».

وفي الربع الأول من العام، كانت «سبوتيفاي» تستحوذ على 32% من السوق العالمية للبثّ الموسيقي، في مقابل 16% لـ «آبل ميوزك» و13% لـ«أمازون».

وكانت حصّة «يوتيوب ميوزك» تبلغ 8%، بعد حصّة الصينية «تنسنت» المقدّرة بـ13%، وفق «ميديا ريسيرتش».

وقال ليور كوهن المسؤول عن قسم الموسيقى في «يوتيوب» تعليقا على تخطّي المنصّة عتبة 50 مليون مشترك «نشهد نموّا لافتا في بلدان مثل كوريا والهند واليابان وروسيا والبرازيل حيث الشغف كبير بالموسيقى».

وصرّح بأن «العروض الفريدة (لهذه الخدمة)... تلقى صدى في الأسواق الناشئة والمتقدّمة على حدّ سواء»، مضيفا «نسهّل على محبّي الموسيقى العثور على مبتغاهم».

وكشفت «يوتيوب»، في يونيو، أنها خصّصت أكثر من 4 مليارات دولار لقطاع الموسيقى خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وكانت «يوتيوب ميوزك» خدمة البثّ الموسيقي الأسرع نموّا العام الماضي، مع ارتفاع عدد المشتركين فيها بنسبة 60%، بحسب موليغن.

وارتفع العدد الإجمالي للمشتركين في خدمات البثّ الموسيقي بأكثر من 19 مليونا ليبلغ 487 مليون مشترك في الربع الأول من العام الجاري، وفق «ميديا ريسيرتش».

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