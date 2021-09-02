وفاة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس

الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس في أثينا، 24 فبراير 2015 (أ ف ب)

تُوفيّ الموسيقار اليوناني الكبير ميكيس ثيودوراكيس عن 96 عامًا في أثينا، بحسب مصادر في المستشفى.

واشتُهر هذا المقاوم السابق والمعارض لدكتاتورية الكولونيلات بتأليف موسيقى فيلم «زوربا اليوناني» التي صدحت في أنحاء العالم أجمع، وفق «فرانس برس».

ويعدّ ثيودوراكيس المولود في جزيرة خيوس في بحر إيجه أشهر المؤلفين الموسيقيين اليونانيين وفي رصيده مجموعة واسعة جدًّا من الأعمال. وهو تحوّل رمزًا للمقاومة على مرّ الأجيال.

وكابد التعذيب إثر نقله إلى سجن جزيرة ماكرونيسوس لانخراطه مع الشيوعيين في الحرب الأهلية التي نشبت في البلد.

وأوقف ثيودوراكيس منذ بداية دكتاتورية الكولونيلات في 21 أبريل 1967.

وخلال الأزمة المالية التي عصفت باليونان، ندّد بتدابير التقشّف التي فرضتها الجهات المانحة على البلد.