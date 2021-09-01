مفيدة جبران تشارك بورقة عن تطور الفكر الشيعي

طرابلس - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 08:01 مساء
الدكتور مفيدة جبران (بواة الوسط)

نظم مركز الدراسات الإيرانية بطهران خلال اليومين الماضيين ندوة حول «الدراسات الإيرانية في العالم العربي والإسلامي» بمشاركة نخبة من الباحثين من ليبيا ومصر والجزائر والأردن والعراق والسودان وتونس والنيجر.

وقدمت الدكتور مفيدة جبران، من ليبيا في مشاركة لها عبر «سكايب» ورقة، تحت عنوان «تطور الفكر الشيعي السياسي وأثره علي سياسة إيران الحالية.. ولاية الفقيه نموذجًا».

ارتكزت فيها على سؤال محوي، وهو: هل الولاية أمر عقائدي أم هي نتاج لتطور الفك السياسي الذي قادها لسؤال آخر وهو ما هي الإمامة؟ وما المراجع التي يستند إليها لتسويق هذه العقيدة الفقهية وكذا شروطها؟

واتجهت الباحثة في إجابتها إلى أن ولاية الفقيه نتاج تطور الفكر الشيعي، معتمدة على الاستقراء الوصفي التحليلي، مقسمة بحثها لأربعة محاو رئيسية، اهتمت في الأول بتعريف الشيعة والسنة والإمامة، وتضمن الثاني تبيان الفرق السنية والشيعية، فيما تناولت في المبحث الثالث تطور الفكر الشيعي، وتوقفت في الأخير عند مفهوم ولاية الفقيه وتأثيرها على المنطقة.

الإمامة 
من جانب آخر، تناولت جبران مسألة الإمامة عند فقهاء الشيعة وكذلك السنة، فيما جاء ت به مصنفات الإمام الغزالي والماوردي الماثلة بوضوح في كتابه – الأحكام السلطانية - وهي العدالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدي إلى الاجتهاد، وفي التوازن في الأحكام، سلامة الحواس والأعضاء، الرأي المقتضي إلى سياسة وتدبير المصالح.

كذلك ساقت الباحثة ما تحدث عنه ابن خلدون في كون الإمامة وظيفة دينية اجتماعية سياسية، ويرفض الحاكم القائم على العصبية، ويرفض الحاكم القائم على السياسة وحدها لأن حكمه مجرد من الصبغة الدينية، فشريعة السماء هي النور الذي يسترشد به الحاكم.

وفيما يخص الفرق الإسلامية، أشارت إلى أن ارتباط السياسة بالدين في الأمة الإسلامية هو نقطة ارتكاز الفرقة بين المسلمين واختلافهم، ففي الظاهر كان اختلاف الفرق عقائديًا ولكن حقيقة الأمر كان سياسيًّا بغية الاستحواذ على السلطة.

الدكتور مفيدة جبران عبر سكايب (بواة الوسط)
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