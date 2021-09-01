«الإسكندرية للفيلم القصير» يفتح باب استقبال أفلام دورته الثامنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 01:44 مساء
الدورة الجديدة للمهرجان تقام في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (ASFF) فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الثامنة المقرر إقامتها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير 2022.

ويستقبل المهرجان الأفلام في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر المهرجان التوجه إلى الدولية وإضافة بعض التعديلات على مسابقاته الكتالي:

1- المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك.

2- المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية.

3- مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ويمكن لصناع الأفلام التقدم من خلال صفحة المهرجان على موقع «Film Freeway» لأول مرة خلال دورات المهرجان من هنا

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

تتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية «دائرة الفن»، والمهرجان يهدف لدعم الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

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