8 عروض مصرية في الدورة الأولى لـ «إيزيس المسرحي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 12:00 مساء
مشهد من العرض المسرحي «مفتاح شهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت إدارة «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» ثمانية عروض مصرية للمشاركة في الدورة التأسيسية للمهرجان «دورة فتحية العسال»، المنتظر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة وبمشاركة أكثر من 15 عرضا من دول مختلفة منها اليابان، وهولندا، والبرازيل، وتونس.

وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إن آلية اختيار العروض اعتمدت بشكل أساسي على اختيار أعمال لصانعات مسرح متميزات أو أن يكون العرض معني في متنه بقضايا المرأة على نحو إيجابي سواء كان الصانع رجلاً أو امرأة.

وأشارت إلى أن برنامج المهرجان يضم 8 عروض مصرية، وهي «هاملتهن» من إعداد وإخراج سعداء الدعاس، وبطولة نورا عصمت، أميرة عبدالرحمن، وإنتاج مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال، و«مفتاح شهرة» من تأليف وإخراج دعاء حمزة وبطولتها مع عماد إسماعيل، و«هنا القاهرة» تأليف وإخراج رشا الجمال وإنتاج فرقتها بالشراكة مع مركز التحرير الثقافي، وعرض الرقص المعاصر «بهية» من تصميم وإخراج كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، و«المشوار الأخير» تأليف ألفريد فرج، وإخراج ريم عامر، وإنتاج قسم المسرح بالجامعة الأميركية، و«كارمن» للمخرجة ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون، بالإضافة إلى عرضين نتاج «حاضنة نهاد صليحة» التي نظمها المهرجان بالتعاون مع التحرير لاونغ التابع لمعهد جوته الألماني وهما «المطبخ» من تأليف وإخراج محمد عادل، و«امرأة وحيدة» تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر.

تترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم، والمخرجة عبير علي، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي، وجوته، والتحرير لاونغ، والسفارة الهولندية، وإيفنت هاوس، وتجمع تماسي للفنون الأدائية، واستوديو عماد الدين، وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت، وجمعية «يهمني الإنسان».

مشهد من العرض المسرحي «بهية» (خاص لـ بوابة الوسط)
مشهد من العرض المسرحي «هنا القاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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