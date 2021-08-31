الفنادي يوثق سيرته بين السيكا والميكروفون

صدور كتاب «سيكا.. وبياتي.. ميكروفون» عن وزارة الثقافة الليبية (بوابة الوسط)

صدر للكاتب والناقد يونس الفنادي كتابه الجديد «سيكا.. وبياتي.. ميكروفون»، عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

الكتاب يتضمن مقالات تُعنى بهموم المشهد الفني الليبي في الدراما التلفزيونية والأغنية والمسرح، كما يشمل أهم الجوانب التوثيقية الخاصة بتجربة الفنادي الإذاعية خلال تجربة تجاوزت ثلاثين سنة والتي يصفها في مقدمة الكتاب قائلاً: «تنوعت تجربتي في العمل الإذاعي فاشتملت مذيع الربط لبرنامج البث الإذاعي اليومي المسموع، وقراءة نشرات الأخبار السياسية والمحلية المسموعة، وإعداد وتقديم البرامج الحوارية المباشرة والمسجلة، وغيرها من الأعمال التي انطبعت بانحيازها للجانب الحواري والتوثيقي».

ويضم الإصدار لقاءات أجراها المؤلف مع عدد من رموز الحركة الفنية، كالفنان الراحل الموسيقار الهادي الشريف والإعلامية عائدة الكبتي رائدة التقديم التلفزيوني.

الكتاب يمثل أيضًا تجربة مهمة وملهمة لتوثيق التجربة الإذاعية، وكقاعدة بيانات للأجيال اللاحقة، وخلق تراكمًا أرشيفيًا لسيرة الفن والثقافة.