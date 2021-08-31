الفنادي يوثق سيرته بين السيكا والميكروفون

طرابلس - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 05:04 مساء
صدور كتاب «سيكا.. وبياتي.. ميكروفون» عن وزارة الثقافة الليبية (بوابة الوسط)

صدر للكاتب والناقد يونس الفنادي كتابه الجديد «سيكا.. وبياتي.. ميكروفون»، عن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

الكتاب يتضمن مقالات تُعنى بهموم المشهد الفني الليبي في الدراما التلفزيونية والأغنية والمسرح، كما يشمل أهم الجوانب التوثيقية الخاصة بتجربة الفنادي الإذاعية خلال تجربة تجاوزت ثلاثين سنة والتي يصفها في مقدمة الكتاب قائلاً: «تنوعت تجربتي في العمل الإذاعي فاشتملت مذيع الربط لبرنامج البث الإذاعي اليومي المسموع، وقراءة نشرات الأخبار السياسية والمحلية المسموعة، وإعداد وتقديم البرامج الحوارية المباشرة والمسجلة، وغيرها من الأعمال التي انطبعت بانحيازها للجانب الحواري والتوثيقي».

ويضم الإصدار لقاءات أجراها المؤلف مع عدد من رموز الحركة الفنية، كالفنان الراحل الموسيقار الهادي الشريف والإعلامية عائدة الكبتي رائدة التقديم التلفزيوني.

الكتاب يمثل أيضًا تجربة مهمة وملهمة لتوثيق التجربة الإذاعية، وكقاعدة بيانات للأجيال اللاحقة، وخلق تراكمًا أرشيفيًا لسيرة الفن والثقافة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1500مشجع في قمة البرازيل والأرجنتين.. وشهادة «كورونا» شرط أول
رياضة عالمية
تلقيح 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي ضد «كورونا»
دولى
يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صيني لمكافحة إدمان ألعاب الفيديو