تعيين زينب عزيز رئيسا للمركز القومي للسينما بمصر

السيناريست زينب عزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارًا بتولي السيناريست زينب عزيز، رئاسة المركز القومي للسينما.

تنتمي زينب عزيز للمركز القومي للسينما، وهي كاتبة مصرية، درست بكلية الآداب، ثم التحقت بعدها بمعهد النقد الفني من أجل العمل في مجال الصحافة، لكنها عدلت عن رأيها والتحقت بقسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتحول أول سيناريو لها إلى فيلم للمخرج محمد خان بعنوان «يوم حار جدًا» في العام 1995.

ابتعدت زينب لسنوات عن العمل السينمائي، وعادت مرة أخرى لتتعاون مع المخرج علي إدريس من خلال فيلم «حريم كريم» في العام 2005، واستمرت في الكتابة للسينما، من أفلامها: «كلام في الحب»، «ألوان السما السبعة»، «عصابة الدكتور عمر»، و«يوم ما اتقابلنا».