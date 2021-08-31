بالصور.. مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 10:13 صباحا
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

استعرضت صفحة مصلحة الآثار على «فيسبوك»، عددًا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا، والتي يخضع بعضها لعمليات ترميم وصيانة.

وحسب الصفحة: «تضمنت هذه الزيارة زاوية السنوسية ومدينة بلجراي الأثرية بالبيضاء بالإضافه إلى مسجد العتيق بدرنة».

كما أعلن عبر المنشور: «قمنا بتصوير مسجد الرشيد لعمل نموذج ثلاثي الأبعاد له».

ولاقى المنشور تفاعلا واستحسانا من رواد الصفحة، فكتب أحدهم: «نتمنى من القائمين على هذا المشروع عمل فيديو بشكل وثائقي عن هذا الإرث التاريخي المهم، مع شرح مصاحب للتعريف بتاريخه والأحداث المصاحبة لإنشائه واستخدامه.. هذا مهم جداً».

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافاني يمنح رونالدو رقمه المفضل