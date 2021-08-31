بالصور.. مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الإسلامية

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

استعرضت صفحة مصلحة الآثار على «فيسبوك»، عددًا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا، والتي يخضع بعضها لعمليات ترميم وصيانة.

وحسب الصفحة: «تضمنت هذه الزيارة زاوية السنوسية ومدينة بلجراي الأثرية بالبيضاء بالإضافه إلى مسجد العتيق بدرنة».

كما أعلن عبر المنشور: «قمنا بتصوير مسجد الرشيد لعمل نموذج ثلاثي الأبعاد له».

ولاقى المنشور تفاعلا واستحسانا من رواد الصفحة، فكتب أحدهم: «نتمنى من القائمين على هذا المشروع عمل فيديو بشكل وثائقي عن هذا الإرث التاريخي المهم، مع شرح مصاحب للتعريف بتاريخه والأحداث المصاحبة لإنشائه واستخدامه.. هذا مهم جداً».

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)

مصلحة الآثار تستعرض عددا من المواقع الأثرية الإسلامية في ليبيا (فيسبوك)