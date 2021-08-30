فيلم الرعب «كانديمان» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 05:13 مساء
صورة ملتقطة من شاشة تلفزيونية ليحيى عبدالمتين متسلما جائزة «كريتيكس تشويس»، 2 فبراير 2021 (أ ف ب)

تصدّر فيلم الرعب الجديد «كانديمان» من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدا في الأيام الأولى من عرضه 22.4 مليون دولار، أي ما يوازي تقريبا ميزانية إنتاجه، بحسب «إكزيبتر ريلايشنز».

وتخطّى هذا المبلغ المجمّع في خلال ثلاثة أيام توقّعات المحللين لفيلم يقتصر حضوره على البالغين في زمن «كوفيد-19»، خصوصا بعدما أثّر إعصار «إيدا» على نسبة الإقبال على الصالات السينمائية في الولايات الجنوبية، وفق «فرانس برس».

وكلّف الفيلم الذي كتب نصّه جوردان بيل وأدّى بطولته يحيى عبدالمتين الثاني 25 مليون دولار، بحسب «هوليوود ريبورتر».

وأطاح العمل الجديد من سلسلة أفلام «كانديمان» بفيلم «فري غاي» من الصدارة إلى المرتبة الثانية. وحقّق هذا الفيلم الكوميدي العائلي من بطولة راين رينولدز 13.6 مليون دولار.

وحلّ ثالثا بتراجع مرتبة واحدة فيلم الرسوم المتحركة «باو باترول: ذي موفي» لاستوديوهات «باراماونت». وحصد الفيلم الذي يروي قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة جراء شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشر سيتي من رئيس بلديتها الشرير 6.6 ملايين دولار.

وأتى في المرتبة الرابعة فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» لاستوديوهات «ديزني» مع 5 ملايين دولار من العائدات.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب «دونت بريذ 2» من «سوني» الذي يتناول جرائم قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف والذي حصد 2.8 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:
6- «ريسبيكت» (2.3 مليون دولار).

7- «ذي سويسايد سكواد» (مليونا دولار).

8- «ذي بروتيجيه» (1.7 مليون دولار).

9- «ذي نايت هاوس» (1.2 مليون دولار).

10- «بلاك ويدو» (855 ألف دولار).

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