4 عروض جديدة لـ «ياما في الجراب يا حاوي»

من كواليس العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مسرح «كايرو شو» المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم المصري يحيى الفخراني، فتح الحجز لعروض 9، 10، 16، 17 سبتمبر على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس «الماركي»، وذلك بسبب الضغط الجماهيري الكبير على العرض بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في انطلاقتها الأولي بالإسكندرية ثم القاهرة الأسبوع الماضي.

«ياما في الجراب يا حاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو» عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة بأحدث تقنيات أشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها إياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف الدسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنه يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي،فإنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.