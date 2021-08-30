وفاة لي «سكراتش» بيري منتج أعمال بوب مارلي

لي «سكراتش» بيري في مهرجان كواتشيلا بإنديو في كاليفورنيا، 12 أبريل 2013 (أ ف ب)

توفّي المنتج لي «سكراتش» بيري الذي ساهم في رواج موسيقى الريغي في أنحاء العالم أجمع بفضل تعاونه مع بوب مارلي، الأحد، عن 85 عاما، حسب ما أعلن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس.

وجاء في بيان نشره رئيس الوزراء عبر حسابه على «تويتر» أن «لي +سكراتش+ بيري توفّي هذا الصباح في مستشفى نويل هولمز عن 85 عاما»، وفق «فرانس برس».

وكثيرة هي الألقاب التي منحت لهذه الشخصية البارزة في مجال الموسيقى، ومنها «مشعوذ الريغي» و«ذي آبسيتر» (أي المغيظ) و«سالفادور دالي الداب» (والداب هو نوع موسيقي متفرّع من الريغي).

وسمح بيري لبوب مارلي بإطلاق العنان لموهبته في الاستوديو، ما حقّق له نجومية عالمية.

ترك راينفورد هيو «لي» بيري المولود في كندل بجامايكا سنة 1936، مقاعد الدراسة في الخامسة عشرة من العمر وانتقل إلى كينغستون في الستينات.

وهو قال في تصريحات أدلى بها سنة 1984 إلى مجلّة الروك البريطانية «نيو ميوزيكالم إكسبرس» (إن إم إي) إن «والدي كان يعمل في الشارع وأمّي في الحقل. وكنّا جدّ فقراء. ولم أتعلّم شيئا في المدرسة. وكلّ ما تعلّمته جاء من الشارع».