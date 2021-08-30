«إمكان» تصدر ديوانين لـ نور الدين سعيد وأميلة النيهوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 09:56 صباحا
دار إمكان للنشر والتوزيع تصدر ديوان «أحبك مشيًا على أطراف الأصابع» (بوابة الوسط)

أصدرت دار «إمكان للنشر والتوزيع»، في طرابلس، أول دواوين الأكاديمي الدكتور نور الدين سعيد، بعنوان «الملكة... ونصوص أخرى».

ويحتوي الديوان على باقة من النصوص الشعرية والنثرية، فيما كتب مقدمته الكاتب والروائي، منصور بوشناف، وجاءت لوحة الفنان التشكيلي بشير حمودة غلافًا للديوان، وفق «وال».

وعن الدار نفسها، تصدر خلال الأيام المقبلة المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة أميلة النيهوم، بعنوان «أحبك مشيًا على أطراف الأصابع».

وتضم المجموعة 58 نصًّا شعريًّا، مع مقدمة للشاعر والكاتب الدكتور نور الدين سعيد، وعلى ظهر غلاف المجموعة كلمة للكاتب والقاص الراحل يوسف الشريف، ولوحة الغلاف من تصميم الفنان التشكيلي محمد بن الأمين.

دار إمكان تصدر ديوان «الملكة... ونصوص أخرى» (بوابة الوسط)
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